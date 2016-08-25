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    Иранский футзалист: Мы знаем, что азербайджанская сборная очень сильная

    Тренерский состав отследил две игры азербайджанской команды

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ "Мы знаем, что азербайджанская сборная очень сильная, хотя ранее никогда не сталкивались в поединке". Как передает Report, об этом сказал член национальной сборной Ирана по футзалу Гусейн Тайеби, комментируя вопрос о соперниках команды на чемпионате мира в Колумбии на официальном сайте ФИФА.

    Он отметил, что в последнем матче в группе F с командой Азербайджана они будут играть на победу: "Наш тренерский состав отследил две игры этой команды. Они рассказали нам о положительных сторонах соперника. Однако мы играем, чтобы победить, и этот матч – не исключение".

    По словам 28-летнего футзалиста, их целью является пройти в  полуфинал.

    Отметим, что матч Иран-Азербайджан состоится 18 сентября. Сборная Азербайджана 12 сентября сыграет с командой Марокко, а 15 сентября встретится с испанцами. 

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