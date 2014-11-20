Бывший тренер "Уралочки" начал свою деятельность в азербайджанском клубе

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Новый тренер волейбольной команды "Азерйол" (Azəryol) официально приступил к своей деятельности. Как сообщили Report в клубе, им является гражданин США Джереми Эстес.

Эстес является супругом четырехкратной чемпионки Европы и призера олимпийских игр Евгении Артамоновой. Раннее он работал помощником главного тренера команды "Уралочка" Николая Карполя. У Джереми и Евгении недавно родился ребенок.

Несмотря на то, что назначение американского тренера состоялось недавно, он приезжал в Баку в качестве тренера на игры университетской Лиги США.

Отметим, что Джереми Эстес будет помогать главному тренеру "Азерйол" - Александру Червякову. Свою супругу Евгению Артамонову (Эстес), находящуюся в декретном отпуске, тренер привезет в Баку в январе 2015 года.