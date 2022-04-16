Житель Кяльбаджара: Армяне убили моего отца и сестру, взяли в заложники ее младенца

"Мой отец, сестра и ребенок моей сестры были жертвами резни, учиненной армянами в Туннеле в 1992 году".

"Мой отец, сестра и ребенок моей сестры стали жертвами резни, учиненной армянами в 1992 году".

Об этом командированному в Кяльбаджар сотруднику Report рассказал житель Кяльбаджара Афсал Мирзоев.

А.Мирзоев отметил, что в то время его отец работал директором школы, а сестра - педагогом:

"Мне было 26 лет. А моей сестре - 28. Она работала педагогом в одной из сельских школ. В тот день моя сестра приехала в гости в отчий дом с младенцем на руках. Вооруженные до зубов армяне ворвались в дом".

Собеседник отметил, что во время резни его отец и сестра были убиты, а ребенок взят в заложники: "Впоследствии ребенка удалось вызволить посредством Международного Комитета Красного Креста. Отец и сестра считаются пропавшими без вести".

Житель Кяльбаджара Магсуд Рагимов отметил, что его отец тоже был взят в заложники армянами. По его словам, армяне напали на автобус, в котором находился его отец, расстреляли несколько человек, а часть взяли в заложники и подвергли пыткам.

Напомним, что банду армянских палачей, совершивших резню мирных жителей в туннеле, возглавлял известный террорист Монте Мелконян по прозвищу "Аво", впоследствии убитый на территории Агдамского района.