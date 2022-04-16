Свидетели "Туннельной резни" посетили Кяльбаджар

16 апреля состоялся визит в Кяльбаджар членов семей гражданских лиц, ставших шехидами в "Туннельной резне”.

16 апреля состоялся визит в Кяльбаджар членов семей гражданских лиц, ставших шехидами в "Туннельной резне”.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, поездка была организована Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Члены семей шехидов и свидетели побывали на месте трагедии и почтили память шехидов.

Заведующий отделом регионального управления и социального обеспечения Госкомитета Санан Гусейнов сообщил, что из 53 погибших во время трагедии известно место захоронения лишь одного человека - Гулиева Ислама Магомед оглу. Его могила находится на территории временного размещения российских миротворцев. Остальные лица считаются пропавшими без вести.