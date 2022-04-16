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Свидетели "Туннельной резни" посетили Кяльбаджар

Свидетели "Туннельной резни" посетили Кяльбаджар 16 апреля состоялся визит в Кяльбаджар членов семей гражданских лиц, ставших шехидами в "Туннельной резне”.
Внутренняя политика
16 апреля 2022 г. 12:54
Свидетели Туннельной резни посетили Кяльбаджар

16 апреля состоялся визит в Кяльбаджар членов семей гражданских лиц, ставших шехидами в "Туннельной резне”.

Как сообщает командированный в Кяльбаджар сотрудник Report, поездка была организована Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Члены семей шехидов и свидетели побывали на месте трагедии и почтили память шехидов.

Заведующий отделом регионального управления и социального обеспечения Госкомитета Санан Гусейнов сообщил, что из 53 погибших во время трагедии известно место захоронения лишь одного человека - Гулиева Ислама Магомед оглу. Его могила находится на территории временного размещения российских миротворцев. Остальные лица считаются пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Tunel qətliamı”nın şahidləri Kəlbəcərə səfər edib

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