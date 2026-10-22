Сахиль Бабаев рассказал о внедрении цифровой системы государственных финансов

В Азербайджане успешно внедряется Цифровая информационная система государственных финансов.

Как передает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении" в Баку.

По словам министра, основной подход в сфере отчетности - не электронизация услуг по отдельности, а формирование различных государственных услуг, в том числе финансовых услуг, в единых рамках через единый электронный портал и экосистему.

"В этом направлении соответствующим указом президента Ильхама Алиева уже создана Цифровая информационная система государственных финансов. В течение текущего года начато внедрение многих компонентов и подкомпонентов системы. По ряду направлений у нас есть весьма наглядные результаты", - добавил Бабаев.

Министр подчеркнул, что Единая цифровая информационная система государственных финансов создает возможности для принятия решений на основе данных, прогнозирования и проведения анализов. "Формирование различных подсистем и государственных финансовых услуг в единых рамках, а также взаимосвязь данных создают широкие возможности для реализации государственной финансовой политики", - отметил он.