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    Сахиль Бабаев рассказал о внедрении цифровой системы государственных финансов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 10:39
    Сахиль Бабаев рассказал о внедрении цифровой системы государственных финансов

    В Азербайджане успешно внедряется Цифровая информационная система государственных финансов.

    Как передает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на конференции "Экосистема цифровых финансов: новый этап в управлении" в Баку.

    По словам министра, основной подход в сфере отчетности - не электронизация услуг по отдельности, а формирование различных государственных услуг, в том числе финансовых услуг, в единых рамках через единый электронный портал и экосистему.

    "В этом направлении соответствующим указом президента Ильхама Алиева уже создана Цифровая информационная система государственных финансов. В течение текущего года начато внедрение многих компонентов и подкомпонентов системы. По ряду направлений у нас есть весьма наглядные результаты", - добавил Бабаев.

    Министр подчеркнул, что Единая цифровая информационная система государственных финансов создает возможности для принятия решений на основе данных, прогнозирования и проведения анализов. "Формирование различных подсистем и государственных финансовых услуг в единых рамках, а также взаимосвязь данных создают широкие возможности для реализации государственной финансовой политики", - отметил он.

    Сахиль Бабаев Инфосистема Цифровые государственные финансы
    "Rəqəmsal Dövlət Maliyyəsi" informasiya sisteminin tətbiqinə dair vəziyyət açıqlanıb
    Azerbaijan successfully implementing Digital Public Finance Information System
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