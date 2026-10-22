В Бузовне двухлетняя девочка утонула в водоканале
Происшествия
- 22 октября, 2026
- 10:43
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В поселке Бузовна двухлетняя девочка утонула в водном канале возле своего дома.
Как сообщает Report, девочка 2024 года рождения упала в канал и утонула. Ее тело извлечено из воды.
По факту районная прокуратура проводит расследование.
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