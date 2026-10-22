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    В Бузовне двухлетняя девочка утонула в водоканале

    Происшествия
    • 22 октября, 2026
    • 10:43
    В Бузовне двухлетняя девочка утонула в водоканале

    В поселке Бузовна двухлетняя девочка утонула в водном канале возле своего дома.

    Как сообщает Report, девочка 2024 года рождения упала в канал и утонула. Ее тело извлечено из воды.

    По факту районная прокуратура проводит расследование.

    Несчастный случай Бузовна
    Buzovnada körpə kanalda boğularaq ölüb
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