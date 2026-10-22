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    Buzovnada körpə kanalda boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 10:40
    Buzovnada körpə kanalda boğularaq ölüb

    Buzovnada 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Buzovna qəsəbəsində 2024-cü il təvəllüdlü F. C evinin qarşısındakı su kanalına düşərək boğulub. F.C-nın meyiti sudan çıxarılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Boğulma Xəzər rayonu Buzovna Araşdırma
    В Бузовне двухлетняя девочка утонула в водоканале
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