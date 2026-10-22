Buzovnada körpə kanalda boğularaq ölüb
Hadisə
- 22 oktyabr, 2026
- 10:40
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Buzovnada 2 yaşlı qız su kanalında boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Buzovna qəsəbəsində 2024-cü il təvəllüdlü F. C evinin qarşısındakı su kanalına düşərək boğulub. F.C-nın meyiti sudan çıxarılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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