О нас

Замминистра: Карабах превратится в зеленую энергетическую зону

Замминистра: Карабах превратится в зеленую энергетическую зону Азербайджан работает над превращением Карабаха в зеленую энергетическую зону.
Карабах
17 мая 2022 г. 15:05
Замминистра: Карабах превратится в зеленую энергетическую зону

Азербайджан работает над превращением Карабаха в зеленую энергетическую зону.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов заявил на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, разные регионы освобожденных территорий Азербайджана обладают разным потенциалом в этой связи.

Солтанов отметил, что до сих пор в Карабахе сданы в эксплуатацию 4 малых гидроэлектростанций (МГЭС), еще над 5 ведутся работы.

Замминистра напомнил, что в Азербайджане выделено 5 основных направлений согласно Национальной стратегии развития до 2030 года, одним из которых является чистая окружающая среда.

Он отметил, что Азербайджан планирует снизить выбросы в атмосферу до 40% до 2050 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy minister: Karabakh to turn into green energy zone
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qarabağ yaşıl enerji zonasına çevriləcək”

Другие новости из категории

Израильская журналистка: Шуша будет процветать, как культурная столица Азербайджана
Израильская журналистка: Шуша будет процветать, как культурная столица Азербайджана
17 мая 2022 г. 14:04
Посол: ЕС поддерживает проекты по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
Посол: ЕС поддерживает проекты по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана
17 мая 2022 г. 13:21
Джаббаров : Государство продолжит реализацию проектов на освобожденных территориях
Джаббаров : Государство продолжит реализацию проектов на освобожденных территориях
17 мая 2022 г. 12:48
Министр сельского хозяйства Израиля: В Карабахском регионе есть хороший потенциал для сотрудничества
Министр сельского хозяйства Израиля: В Карабахском регионе есть хороший потенциал для сотрудничества
17 мая 2022 г. 11:53
Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана
Отчет: 14% компаний стран ЕС готовы готовы инвестировать в освобожденные земли Азербайджана
17 мая 2022 г. 11:45
Посол Франции соболезнует в связи с гибелью жителя Агдама при взрыве боеприпаса
Посол Франции соболезнует в связи с гибелью жителя Агдама при взрыве боеприпаса
13 мая 2022 г. 18:07
Замминистра Турции: Азербайджан восстановит прежний облик Карабаха
Замминистра Турции: Азербайджан восстановит прежний облик Карабаха
13 мая 2022 г. 10:08
Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана
Посол Литвы: ЕС очень активен в реконструкции освобожденных земель Азербайджана
12 мая 2022 г. 10:58
Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время
Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время
11 мая 2022 г. 19:38
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi