Замминистра: Карабах превратится в зеленую энергетическую зону

Азербайджан работает над превращением Карабаха в зеленую энергетическую зону.

Азербайджан работает над превращением Карабаха в зеленую энергетическую зону.

Как передает Report, об этом заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов заявил на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.

По его словам, разные регионы освобожденных территорий Азербайджана обладают разным потенциалом в этой связи.

Солтанов отметил, что до сих пор в Карабахе сданы в эксплуатацию 4 малых гидроэлектростанций (МГЭС), еще над 5 ведутся работы.

Замминистра напомнил, что в Азербайджане выделено 5 основных направлений согласно Национальной стратегии развития до 2030 года, одним из которых является чистая окружающая среда.

Он отметил, что Азербайджан планирует снизить выбросы в атмосферу до 40% до 2050 года.