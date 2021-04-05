Хикмет Гаджиев: Заминирование Арменией территорий Азербайджана препятствует возвращению людей в родные дома

"Сколько времени займёт разминирование - будет известно после проведения исследований"

"Есть определённая модель разминирования освобожденных территорий, сколько времени займёт разминирование - будет известно после проведения исследований".

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"30 лет жители Азербайджана живут с надеждой вернуться в свои дома, а заминирование Арменией азербайджанских территорий создаёт существенные препятствия в этом направлении", - -заявил Х. Гаджиев.

Наиля Аббасова