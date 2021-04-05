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Хикмет Гаджиев: Заминирование Арменией территорий Азербайджана препятствует возвращению людей в родные дома

Хикмет Гаджиев: Заминирование Арменией территорий Азербайджана препятствует возвращению людей в родные дома "Сколько времени займёт разминирование - будет известно после проведения исследований"
Карабах
5 апреля 2021 г. 11:28
Хикмет Гаджиев: Заминирование Арменией территорий Азербайджана препятствует возвращению людей в родные дома
Хикмет Гаджиев
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"Есть определённая модель разминирования освобожденных территорий, сколько времени займёт разминирование - будет известно после проведения исследований".

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"30 лет жители Азербайджана живут с надеждой вернуться в свои дома, а заминирование Арменией азербайджанских территорий создаёт существенные препятствия в этом направлении", - -заявил Х. Гаджиев.

Наиля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Ermənilərin basdırdıqları minalar əhalinin doğma yurd-yuvalarına qayıtmasını əngəlləyir"
Версия на английском языке Hikmet Hajiyev: Mining of Azerbaijani territories by Armenia prevents people from returning to their homes

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