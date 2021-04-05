Представитель ПРООН: Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц

Чару Бист: "Надеемся на сотрудничество с Азербайджаном в вопросе разминирования"

Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц.

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявила заместитель представителя-резидента Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Чару Бист.

Она отметила, что опасные территории необходимо превратить в безопасные, и ПРООН совместно с другими агентствами ООН готова оказать поддержку правительству Азербайджана в этом.

Ч. Бист также отметила, что ПРООН сотрудничает с Агентством по разминированию (ANAMA) с 1999 года и готова продолжить это сотрудничество посредством предоставлением экспертных знаний и экипировки доя специалистов.

Напомним, в марте Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали соглашение о сотрудничестве с целью очистить от мин зону нагорно-карабахского конфликта.

ПРООН и Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделят на это 1 миллион долларов CША. Сотрудники ПРООН предоставят Азербайджану техническую поддержку, необходимое оборудование, помогут подготовить команды саперов, а также отстроить инфраструктуру, которая была разрушена в результате конфликта.