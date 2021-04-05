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Представитель ПРООН: Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц

Представитель ПРООН: Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц Чару Бист: "Надеемся на сотрудничество с Азербайджаном в вопросе разминирования"
Карабах
5 апреля 2021 г. 10:36
Представитель ПРООН: Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц
Чару Бист

Заминированные территории несут большую угрозу для гражданских лиц.

Как сообщает Report, об этом на конференции, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, заявила заместитель представителя-резидента Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Чару Бист.

Она отметила, что опасные территории необходимо превратить в безопасные, и ПРООН совместно с другими агентствами ООН готова оказать поддержку правительству Азербайджана в этом.

Ч. Бист также отметила, что ПРООН сотрудничает с Агентством по разминированию (ANAMA) с 1999 года и готова продолжить это сотрудничество посредством предоставлением экспертных знаний и экипировки доя специалистов.

Напомним, в марте Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Программа развития ООН (ПРООН) подписали соглашение о сотрудничестве с целью очистить от мин зону нагорно-карабахского конфликта.

ПРООН и Центральный фонд ООН реагирования на чрезвычайные ситуации выделят на это 1 миллион долларов CША. Сотрудники ПРООН предоставят Азербайджану техническую поддержку, необходимое оборудование, помогут подготовить команды саперов, а также отстроить инфраструктуру, которая была разрушена в результате конфликта.

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