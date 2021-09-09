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МИД РФ: Считаем приоритетным неукоснительное выполнение договоренностей по Карабаху

МИД РФ: Считаем приоритетным неукоснительное выполнение договоренностей по Карабаху "Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется"
Карабах
9 сентября 2021 г. 18:50
МИД РФ: Считаем приоритетным неукоснительное выполнение договоренностей по Карабаху
Мария Захарова

"Каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе не фиксируется. Это подтверждают и в Баку, и в Ереване".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Комментируя вопрос о недавних заявлениях официального Еревана, официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона внимательно следит за дискуссиями в Азербайджане и Армении относительно заключения мирного договора.

"Принципиальные разногласия по политическим вопросам, к сожалению, сохраняются, поэтому на данном этапе считаем приоритетным неукоснительное выполнение всех положений договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплексных гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. И рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений и выхода на окончательное политическое урегулирование", - заявила М. Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova says unfailing implementation of Karabakh agreements 'is a priority'
Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Rusiya Azərbaycan və Ermənistanda sülh müqaviləsi ilə bağlı müzakirələri yaxından izləyir"

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