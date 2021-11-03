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В Тертере возобновил работу хлопковый завод, разрушенный ракетным обстрелом армян

В Тертере возобновил работу хлопковый завод, разрушенный ракетным обстрелом армян 15:13
Карабах
3 ноября 2021 г. 16:19
В Тертере возобновил работу хлопковый завод, разрушенный ракетным обстрелом армян
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В Тертере возобновлена работа хлопкоперерабатывающего завода, пострадавшего в период Отечественной войны.

Как передает карабахское бюро Report, хлопковый завод, расположенный в селе Азадгарагоюнлу, работает в полную силу.

Замдиректора филиала "МТК Тертер" Эльмир Мустафазаде сообщил Report, что по поручению главы государства завод был в короткие сроки восстановлен при поддержке государства.

По его словам, 19 октября минувшего года по заводу были нанесены ракетные удары, что привело к крупному пожару: "Были полностью разрушены склады с хлопком-волокном, запчастями для техники, административное здание и здание лаборатории. После окончания войны были восстановлены склады и другие разрушенные объекты".

Напомним, что в период Отечественной войны в Тертерском районе в целом урон был нанесен около 6 тыс. строений.

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Версия на английском языке ФотоCotton factory destroyed by Armenian rocket attack on Tartar resumes operation
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Tərtərə raket hücumu nəticəsində dağılan pambıq zavodunun fəaliyyəti bərpa olunub

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