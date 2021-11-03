В Тертере возобновил работу хлопковый завод, разрушенный ракетным обстрелом армян

15:13

В Тертере возобновлена работа хлопкоперерабатывающего завода, пострадавшего в период Отечественной войны.

Как передает карабахское бюро Report, хлопковый завод, расположенный в селе Азадгарагоюнлу, работает в полную силу.

Замдиректора филиала "МТК Тертер" Эльмир Мустафазаде сообщил Report, что по поручению главы государства завод был в короткие сроки восстановлен при поддержке государства.

По его словам, 19 октября минувшего года по заводу были нанесены ракетные удары, что привело к крупному пожару: "Были полностью разрушены склады с хлопком-волокном, запчастями для техники, административное здание и здание лаборатории. После окончания войны были восстановлены склады и другие разрушенные объекты".

Напомним, что в период Отечественной войны в Тертерском районе в целом урон был нанесен около 6 тыс. строений.