В Грузии увековечат память шехидов Карабахской войны

"Будет увековечена память 15 шехидов Отечественной войны, которые родом из Грузии".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече министра культуры Анара Керимова с представителями азербайджанской общины в Тбилиси.
Посол отметил, что в преддверии юбилея славной победы Азербайджана ведется работа по увековечению на родине памяти шехидов.
Ф.Гулиев сказал, что наши соотечественники, проживающие в Грузии, всегда находятся рядом с духовной родиной - Азербайджаном, и Вторая карабахская война еще раз доказала это.