В Грузии увековечат память шехидов Карабахской войны

"Будет увековечена память 15 шехидов Отечественной войны, которые родом из Грузии".

"Будет увековечена память 15 шехидов Отечественной войны, которые родом из Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече министра культуры Анара Керимова с представителями азербайджанской общины в Тбилиси.

Посол отметил, что в преддверии юбилея славной победы Азербайджана ведется работа по увековечению на родине памяти шехидов.

Ф.Гулиев сказал, что наши соотечественники, проживающие в Грузии, всегда находятся рядом с духовной родиной - Азербайджаном, и Вторая карабахская война еще раз доказала это.