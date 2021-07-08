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В Грузии увековечат память шехидов Карабахской войны

В Грузии увековечат память шехидов Карабахской войны "Будет увековечена память 15 шехидов Отечественной войны, которые родом из Грузии".
Карабах
8 июля 2021 г. 12:18
В Грузии увековечат память шехидов Карабахской войны

"Будет увековечена память 15 шехидов Отечественной войны, которые родом из Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на встрече министра культуры Анара Керимова с представителями азербайджанской общины в Тбилиси.

Посол отметил, что в преддверии юбилея славной победы Азербайджана ведется работа по увековечению на родине памяти шехидов.

Ф.Гулиев сказал, что наши соотечественники, проживающие в Грузии, всегда находятся рядом с духовной родиной - Азербайджаном, и Вторая карабахская война еще раз доказала это.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan əsilli Qarabağ şəhidlərinin xatirəsi əbədiləşdiriləcək

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