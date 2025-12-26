UN-Habitat подготовит план восстановления двух сел в Карабахе

UN-Habitat совместно с Государственным комитетом градостроительства и архитектуры в ближайшее время приступит к разработке специальных планов восстановления двух сел в Карабахе.

Об этом в интервью американскому бюро Report сказала заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

"Я недавно была в регионе, чтобы запустить кампанию, но идея действительно заключается в интеграции сообщества в комплексный процесс развития с основной инфраструктурой, жильем, общественными услугами и зелеными зонами.

Таким образом, мы очень заинтересованы в поддержке правительства Азербайджана, используем наш опыт, объединяем наше глобальное присутствие, но в то же время учимся в этом процессе, потому что каждый процесс – это новый этап, из которого мы черпаем опыт", - сказала она.

