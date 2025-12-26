Анаклаудия Россбах: WUF13 в Баку укрепит присутствие UN-Habitat в регионе - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан активно готовится к 13-му Всемирному форуму городов (WUF13) ООН, который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. Форум будет посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения" и акцентирует внимание на вопросах жилья, городской трансформации, инициативах "умных городов", усилиях по устойчивому развитию и постконфликтном восстановлении. Эти усилия направлены на интеграцию исторического наследия с перспективным городским планированием. Президент Ильхам Алиев объявил в Азербайджане 2026 год "Годом градостроительства и архитектуры", подчеркнув тем самым этот национальный приоритет. Президент страны унифицировал повестку развития Азербайджана с глобальными целями по созданию устойчивых, зеленых и инклюзивных городов.

В преддверии WUF13 заместитель Генерального секретаря ООН и Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах в интервью американскому бюро Report поделилась своими ожиданиями от предстоящей конференции, подходах Азербайджана к градостроительству и другим актуальным темам развития городов:

– Госпожа Россбах, расскажите о программе UN-Habitat и ее основных целях?

– UN-Habitat была учреждена 50 лет назад, сразу после международной конференции Habitat I, которая прошла в Ванкувере (Канада) в 1976 году. На этой конференции государства-члены и глобальные заинтересованные стороны осознали темпы урбанизации и необходимость в сильной организации, посвященной процессу градостроительства поскольку все больше людей переезжало в города, и больше всего им были нужны жилье и убежище.

UN-Habitat была повышена до уровня полноправной программы под эгидой ООН. Обеспечение жильем является основой нашего мандата. Мы занимаемся решением международного жилищного кризиса. Таким образом, UN-Habitat – это организация в системе ООН, ответственная за наблюдение за процессом урбанизации, поддержку городов и поселений, а также решение глобального жилищного кризиса, с которым мы сталкиваемся

Мы также являемся хранителями 11-й Цели устойчивого развития (ЦУР), которая ориентирована на города и поселения. Основной документ мандата UN-Habitat был одобрен и поддержан государствами-членами на Конференции Habitat III, прошедшей почти 10 лет назад в Кито (Эквадор). Этот документ называется Новой городской повесткой и в центре его внимания находится жилье. Сейчас же у нас есть новый Стратегический план, принятый государствами-членами в мае 2025 года, который фокусируется на жилье, земле и основных услугах. Мы также поддерживаем деятельность на местном уровне с городами и поселениями.

– Со сколькими странами вы сотрудничаете в рамках этой программы?

– Мы присутствуем более чем в 70 странах. Конечно, мы также работаем со всеми государствами-членами ООН. Например, в мае этого года мы провели Ассамблею UN-Habitat в Найроби, и в ней приняли участие 108 государств-членов ООН.

– Каковы основные цели WUF13 и почему важно, что Баку принимает это глобальное мероприятие?

– Всемирный форум городов был создан в 2001 году, когда государства-члены признали необходимость укрепления UN-Habitat. Таким образом, она тогда стала полнофункциональной программой в рамках Секретариата. Затем Всемирный форум городов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.

Он был задуман как платформа, где эксперты в области развития городов и поселений могли бы собираться вместе. Они понимали, что наш потенциал как организации должен быть расширен, чтобы справиться с масштабом проблем. Таким образом, это фактически конференция ООН, которая служит платформой для вовлечения заинтересованных сторон в нашу работу.

Мы действительно хотим, чтобы WUF13 в Баку усилил эту особенность. Мы хотим сильного участия правительств, местных и региональных академических кругов, гражданского общества и различных групп, и хотим убедиться, что их мнения будут услышаны на середине срока Новой городской повестки дня.

Новая городская повестка дня, одобренная в 2016 году, будет действовать до 2036 года. Так что у нас впереди еще 10 лет до ее завершения. Бакинский WUF должен действительно служить важной платформой, где мы сможем создать коалицию, привлечь к сотрудничеству большое количество заинтересованных сторон, изучить работающие решения и практики и объединить усилия для достижения общей цели.

Баку интересен тем, что многие из текущих вызовов связаны с опытом этого города и Азербайджана. Мы не можем просто возводить дома, нам необходимо городское планирование. К примеру, "Белый город" служит примером реконструкции и преобразования города. В Баку накоплен ряд успешных примеров, которыми мы можем поделиться.

Для UN-Habitat весь регион также представляет большой интерес, ведь с ним Программа прежде не поддерживала тесных связей. Поэтому региональный аспект также имеет большое значение для нашей организации.

– Какие основные тематические направления будут формировать повестку WUF13, и как UN-Habitat сотрудничает с правительством Азербайджана в процессе подготовки? Не могли бы вы также выделить уже достигнутые результаты?

– Прежде всего, скажу, что наша главная тема – Жилье, Безопасные и Устойчивые города и поселения. Это напрямую соответствует нашему новому Стратегическому плану. Этот план уделяет приоритетное внимание вопросам жилья и пользуется широкой поддержкой со стороны государств-участников. То есть, у нас уже есть согласованная тема.

UN-Habitat тесно сотрудничает с правительством Азербайджана на всех уровнях, чтобы успешно продвигать как содержательную программу, так и операционную подготовку к WUF13. В этой работе активно участвует председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана (ГКГАА) и Национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

Организационный комитет, Национальный координатор и Операционная компания уже функционируют и тесно работают с нами. Мы не должны забывать, что это очень большая конференция, вторая по величине конференция в ООН (после климатической - ред.), поэтому мы должны быть очень точны в логистических вопросах. И здесь есть еще одна причина, связанная с предыдущим вопросом: Баку принимал COP29 (в ноябре 2024 года - ред.) и другие крупные международные мероприятия, и у вас есть прекрасный опыт в плане их организации. Этот опыт очень важен для нас, потому что логистика очень сложна.

Мы уже согласовали основные сессии, включая Городскую выставку, Центр практик и новую Академию WUF13. Кроме того, мы определились со структурой конференции. Регистрация на WUF13 и мероприятия, организованные партнерами, уже открыта. Я хочу особо выделить эти мероприятия, поскольку, как я уже упоминала, WUF предназначен для всех заинтересованных сторон. У нас есть 350 мероприятий, проводимых партнерами. Лишь некоторые мероприятия организуются и управляются UN-Habitat или системой ООН. Я возлагаю большие надежды на эти мероприятия, регистрация на них уже открыта, и это большой прогресс.

Мы активно начали процесс привлечения заинтересованных сторон на международном уровне и ходим сделать WUF форумом, которым они будут управлять.

Также, во время пребывания в Азербайджане, мы запустили Азербайджанскую городскую кампанию, которая обеспечит мобилизацию на национальном уровне и придаст импульс. Мы действительно хотим, чтобы Всемирный форум городов оставил след в странах и городах, где мы работаем, и дал импульс Бакинской городской неделе, которая пройдет до начала Всемирного форума городов. Многое сделано, но у нас еще долгий путь.

- Вы упомянули, что уже открыли регистрацию для участия в форуме. Сколько гостей вы ожидаете на нем?

- Значительное число. На форуме в Каире в 2024 году было около 25 тысяч участников. Надеемся, что в следующем году в Баку будут схожие показатели.

– Было объявлено, что на форуме в Баку впервые пройдет Саммит лидеров. Какие еще новшества и инновационные инициативы вы планируете реализовать на WUF13?

– Как я упоминала ранее, мы планируем Центр практик WUF13. Это будет весьма инновационный подход с точки зрения формирования процесса обучения и наращивания потенциала. Мы также планируем запустить Академию WUF13. На этом Всемирном форуме городов мы меняем многие аспекты, чтобы сделать его более инклюзивным, основанным на моделях творческого сотрудничества и целенаправленным. Мы не хотим встречи ради встречи, а хотим достичь реальных результатов. Я, например, возлагаю большие надежды на Центр практик, предлагающий инновационные идеи и подходы к решению проблем жилья и устойчивого развития городов.

Форум также очень важен для другого продолжающегося межправительственного процесса - проекта "Рабочая группа открытого состава по жилищным вопросам" (Open-Ended Working Group on Housing). Азербайджан является одним из сопредседателей этого процесса. Это очень важный межправительственный процесс в рамках UN-Habitat.

Конечно, проведение "Саммита лидеров" важно для получения политической поддержки, которая нам необходима. Поскольку процесс урбанизации связан со всеми вызовами, с которыми сталкивается наша планета. В ближайшем будущем, к 2050 году, 70% населения будет жить в городах. Таким образом, мы должны быть уверены, что города развиваются правильно, чтобы бороться с гуманитарными кризисами, вопросами мира и безопасности, правами человека и всеми вызовами в сферах деятельности ООН.

– Восстановление освобожденных от оккупации городов после конфликта с Арменией остается ключевым приоритетом для Азербайджана. Как UN-Habitat может поддержать усилия Азербайджана по устойчивому, долговечному и инклюзивному восстановлению городов и поселений?

– Как я уже отмечала, восстановление и реконструкция - одно из важных направлений нашей работы. Если посмотреть на наш Стратегический план, то в центре внимания находится вопрос жилья, но у нас есть области воздействия. Одна из них – это бедность, другая – изменение климата и третья – восстановление и подготовленность. Все, что мы узнаем, отразится в нашей глобальной работе. Особо хочу отметить, что у нас есть офис и команда в Азербайджане. Мы очень скоро начнем работать над разработкой специальных планов восстановления двух сел в Карабахе и представим комплексный городской подход для этого.

Я недавно была в регионе, чтобы запустить кампанию, но идея действительно заключается в интеграции сообщества в комплексный процесс развития с основной инфраструктурой, жильем, общественными услугами и зелеными зонами.

Таким образом, мы очень заинтересованы в поддержке правительства Азербайджана, используем наш опыт, объединяем наше глобальное присутствие, но в то же время учимся в этом процессе, потому что каждый процесс – это новый этап, из которого мы черпаем опыт.

– Вы упомянули, что у вас была возможность посетить Баку. Интересно узнать ваше мнение о городе с точки зрения градостроительства и устойчивого развития?

– Да, я дважды посещала Баку. Я уже отметила, что "Белый город" является отличным примером городского восстановления. Думаю, что это место, которое гости WUF будут рады посетить во время Всемирного форума городов. Баку - очень красивый город, где участники форума смогут получить много полезной информации в плане целостного городского планирования и городского возрождения.

- COP29 вошел в историю, благодаря результатам, достигнутым на климатическом саммите. Есть ли у Вас уверенность, что на WUF13 будут достигнуты все заявленные цели?

– Есть Коалиция Бакинской преемственности, мы встречались в Берлине и Бразилии и продолжали обсуждения о пересечении городского развития, изменения климата и окружающей среды. Таких областей пересечения много. Мы будем оценивать прошлое, но параллельно должны смотреть в будущее.

– Как проведение WUF13 в Баку может содействовать укреплению роли Азербайджана в региональном и глобальном сотрудничестве по вопросам городского развития, климатической устойчивости и инноваций?

– Мы надеемся, что WUF13 укрепит наше присутствие в регионе. В настоящее время мы готовимся открыть новый региональный офис в Стамбуле, который будет отвечать за Восточную Европу и Центральную Азию.

Хотим посредством Всемирного форума городов расширить нашу сеть и связи в регионе. Когда я приезжала в Азербайджан на Национальный городской форум, чтобы запустить Городскую кампанию, я поняла, что он уже является международным форумом, он привлек правительства стран и различные заинтересованные стороны в регионе. Таким образом, я думаю, что WUF13 может стать катализатором в этом смысле.

Это также возможность больше узнать о том, что происходит в регионе, о различных контекстах и опытах. С другой стороны, нам также есть чему научиться.

В этом смысле нам нужно, чтобы с нами были молодые люди. Я действительно надеюсь, что мы сможем мобилизовать их также посредством WUF. У нас есть целый сегмент, консультативный совет, состоящий из молодых людей. Таким образом, ждем возможности работать с молодыми специалистами и студентами Азербайджана.

– Вы уже встречались с представителями азербайджанской молодежи?

– Да, я встречалась с ними. У нас есть Молодежный консультативный совет UN-Habitat. В рамках подготовки к WUF13 есть целый сегмент молодежи, участвующей в процессе WUF.

– Какое послание вы хотели бы направить мировому сообществу в преддверии WUF13?

– Думаю, что мой месседж будет следующим: приезжайте в Баку! Вам понравится, это прекрасный город. Вы нужны нам.