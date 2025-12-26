İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    UN-Habitat Qarabağda iki kəndin yenidən qurulması üçün plan hazırlayacaq

    Qarabağ
    • 26 dekabr, 2025
    • 13:50
    UN-Habitat Qarabağda iki kəndin yenidən qurulması üçün plan hazırlayacaq

    UN-Habitat Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə birgə yaxın zamanlarda Qarabağda iki kəndin yenidən qurulması üçün xüsusi planların hazırlanmasına başlayacaq.

    Bunu "Report"un ABŞ bürosuna müsahibəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibinin müavini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Məskunlaşması Proqramının (UN-Habitat) İcraçı direktoru Anaklaudiya Rossbax deyib.

    "Mən bu yaxınlarda kampaniyanı başlatmaq üçün regionda oldum, amma ideya həqiqətən də icmanı əsas infrastruktur, mənzil, ictimai xidmətlər və yaşıllıq sahələri ilə bütöv inkişaf prosesinə inteqrasiya etməkdir. Beləliklə, biz Azərbaycan hökumətini dəstəkləməkdə çox həvəsliyik, öz təcrübəmizi istifadə edirik, qlobal mövcudluğumuzu orada birləşdiririk, lakin eyni zamanda prosesdən öyrənirik, çünki hər proses yeni bir mərhələdir və biz də bundan öyrənirik".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış olmaq olar.

    UN-Habitat İcraçı Direktoru Azad olunan ərazilər Qarabağ
    UN-Habitat подготовит план восстановления двух сел в Карабахе

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00
    Foto

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti