Турал Гянджалиев: Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их

“Мы требуем от Армении ответа о судьбе около 4 тысяч наших соотечественников, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Армения в течение 30 лет игнорировала наши требования по этому вопросу. Теперь наша позиция более жесткая и настойчивая. Около 3

“Мы требуем от Армении ответа о судьбе около 4 тысяч наших соотечественников, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Армения в течение 30 лет игнорировала наши требования по этому вопросу. Теперь наша позиция более жесткая и настойчивая. Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их”.

Как сообщает Report, об этом заявил глава организации “Возвращение в Карабах”, депутат Турал Гянджалиев.

По его словам, после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан наглядно продемонстрировал миру, как следует соблюдать принципы гуманизма: “Несмотря на то, что прошло мало времени после окончания войны, азербайджанская сторона выявила и передала Армении тела и останки более 1600 оккупантов. Этот процесс продолжается и по сей день. А что сделала оккупационная Армения во время Первой Карабахской войны? Согласно исследованиям, проведенным соответствующими структурами, во время Первой Карабахской войны армянскими террористами были взяты в плен и заложники 3888 человек. Некоторые наши соотечественники попали в плен к армянам, будучи ранеными. Из-за того, что этим людям не была оказана необходимая медицинская помощь, большинство из них погибли. Распространялась информация о том, что оставшиеся в живых работали на горных и других тяжелых работах под самыми жестокими пытками. Вопрос: почему Армения не освободила наших соотечественников, которые находились в плену в течение 30 лет? Или какая информация была представлена азербайджанской стороне о судьбе пленных и заложников? Почему армянские чиновники и руководители покровительствующих им стран, международных организаций в то время не вспомнили о принципах гуманизма?".

Турал Гянджалиев сказал, что руководимая им структура наряду с официальными письмами неоднократно направляла запросы в международные организации с целью получения разъяснений в отношении наших соотечественников, взятых в плен Арменией: "Однако на эти обращения не были получены ответы. К сожалению, у нас до сих пор нет какой-либо точной информации о судьбе наших соотечественников, находившихся в плену. Мы должны сделать так, чтобы Армения как можно скорее предоставила Азербайджану информацию о пленных и заложниках".