О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турал Гянджалиев: Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их

Турал Гянджалиев: Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их “Мы требуем от Армении ответа о судьбе около 4 тысяч наших соотечественников, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Армения в течение 30 лет игнорировала наши требования по этому вопросу. Теперь наша позиция более жесткая и настойчивая. Около 3
Карабах
28 августа 2021 г. 09:55
Турал Гянджалиев: Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их

“Мы требуем от Армении ответа о судьбе около 4 тысяч наших соотечественников, взятых в плен во время Первой Карабахской войны. Армения в течение 30 лет игнорировала наши требования по этому вопросу. Теперь наша позиция более жесткая и настойчивая. Около 30 лет родственники наших соотечественников, взятых в плен, ждут их”.

Как сообщает Report, об этом заявил глава организации “Возвращение в Карабах”, депутат Турал Гянджалиев.

По его словам, после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан наглядно продемонстрировал миру, как следует соблюдать принципы гуманизма: “Несмотря на то, что прошло мало времени после окончания войны, азербайджанская сторона выявила и передала Армении тела и останки более 1600 оккупантов. Этот процесс продолжается и по сей день. А что сделала оккупационная Армения во время Первой Карабахской войны? Согласно исследованиям, проведенным соответствующими структурами, во время Первой Карабахской войны армянскими террористами были взяты в плен и заложники 3888 человек. Некоторые наши соотечественники попали в плен к армянам, будучи ранеными. Из-за того, что этим людям не была оказана необходимая медицинская помощь, большинство из них погибли. Распространялась информация о том, что оставшиеся в живых работали на горных и других тяжелых работах под самыми жестокими пытками. Вопрос: почему Армения не освободила наших соотечественников, которые находились в плену в течение 30 лет? Или какая информация была представлена азербайджанской стороне о судьбе пленных и заложников? Почему армянские чиновники и руководители покровительствующих им стран, международных организаций в то время не вспомнили о принципах гуманизма?".

Турал Гянджалиев сказал, что руководимая им структура наряду с официальными письмами неоднократно направляла запросы в международные организации с целью получения разъяснений в отношении наших соотечественников, взятых в плен Арменией: "Однако на эти обращения не были получены ответы. К сожалению, у нас до сих пор нет какой-либо точной информации о судьбе наших соотечественников, находившихся в плену. Мы должны сделать так, чтобы Армения как можно скорее предоставила Азербайджану информацию о пленных и заложниках".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Tural Ganjaliyev: Relatives of captive Azerbaijanis are waiting for them for nearly 30 years
Версия на азербайджанском языке Tural Gəncəliyev: "Əsir və girov götürülmüş soydaşlarımızın yaxınlarının 30 ilə yaxındır gözü yoldadır"

Другие новости из категории

Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение
28 августа 2021 г. 09:43
Путин и Пашинян обсудили Карабах
Путин и Пашинян обсудили Карабах
28 августа 2021 г. 01:02
СНБ Армении начала расследование по нападению на азербайджанского пограничника
СНБ Армении начала расследование по нападению на азербайджанского пограничника
27 августа 2021 г. 17:34
Президент и первая леди приняли участие в церемонии вручения квартир семьям шехидов и героям Отечественной войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в церемонии вручения квартир семьям шехидов и героям Отечественной войны
26 августа 2021 г. 19:25
В Гадруте обнаружены тела еще двух армянских военнослужащих
В Гадруте обнаружены тела еще двух армянских военнослужащих
26 августа 2021 г. 18:49
Президент: Память о шехидах - священна для каждого из нас
Президент: Память о шехидах - священна для каждого из нас
26 августа 2021 г. 15:53
Грузинский эксперт: У Армении нет никаких ресурсов для противостояния Азербайджану
Грузинский эксперт: У Армении нет никаких ресурсов для противостояния Азербайджану
26 августа 2021 г. 13:54
Очередная группа шушинцев отправилась в свой родной город
ФотоОчередная группа шушинцев отправилась в свой родной город
26 августа 2021 г. 07:53
Эрдоган: С завершением оккупации Карабаха сформировались условия для долгосрочного мира
Эрдоган: С завершением оккупации Карабаха сформировались условия для долгосрочного мира
25 августа 2021 г. 22:03
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Джебраиле
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Джебраиле
25 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi