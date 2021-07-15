Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан

"В сложившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе речь идет не только о провоцировании Азербайджана армянской стороной, но и о срыве платформы, которая была сформулирована главами Азербайджана, России, Турции и которая была подтверждена самим прем

"В сложившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе речь идет не только о провоцировании Азербайджана армянской стороной, но и о срыве платформы, которая была сформулирована главами Азербайджана, России, Турции и которая была подтверждена самим премьер-министром Армении".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По его мнению, те силы внутри Армении, которые организуют эти намеренные провокации, наносят удар по авторитету и личности президента России Владимира Путина, который является гарантом мирного соглашения: "Россия, отвечающая за Армению, не может контролировать соблюдение армянской стороной договоров, которые приведут к миру между народами. Внутри армянского общества провокаторы сознательно действуют на подрыв авторитета Владимира Путина".

Политолог отметил, что любые заявления, ведущие к развитию мирного процесса, безусловно, имеют позитивный характер и являются необходимыми для дальнейшего сотрудничества стран: "Я надеюсь, что здравая армянская сила восторжествует в их обществе. Армянский народ превратили в мясо войны, чтобы их олигархи играли в свои игры и зарабатывали на этом деньги. Национальные интересы должны возобладать над коммерческими и манипулятивными способами управления людьми. Надо работать над будущим, не взирая на прошлое. Если Армения обретет мир со своими соседями и перейдет от конфронтации к сотрудничеству, то армянский народ просто начнет жить нормально".

Также Шевченко призвал Азербайджан продолжать работу над мирным процессом: "Азербайджанский народ добрый, храбрый и сильный. Он должен продолжать содействовать выстраиванию мирных отношений с Арменией. Никто так не заинтересован в мире внутри Армении, как Азербайджан".

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша. Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.