Обстреляны позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. С целью подавления активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.
Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской Армии нет.