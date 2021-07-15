Обстреляны позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша

В ночь на 15 июля позиции азербайджанской армии в районе города Шуша подверглись обстрелу.

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. С целью подавления активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.

Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской Армии нет.