О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обстреляны позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша

Обстреляны позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша В ночь на 15 июля позиции азербайджанской армии в районе города Шуша подверглись обстрелу.
Армия
15 июля 2021 г. 08:46
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша

В ночь на 15 июля из стрелкового оружия подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в окрестностях города Шуша.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Огонь велся со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы. С целью подавления активности противоположной стороны был открыт ответный огонь.

Погибших и раненых среди личного состава подразделений Азербайджанской Армии нет.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in vicinity of Shusha come under fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Şuşa ətrafındakı mövqeləri atəşə tutulub, cavab atəşi açılıb

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
Генпрокуратура о самоубийстве начальника полиции
9 июля 2021 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
В Баку создаются турецкие образовательные учреждения
8 июля 2021 г. 12:15
В Германии почтили память убитого азербайджанца
ФотоВ Германии почтили память убитого азербайджанца
9 июля 2021 г. 10:00
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА: Азербайджан выбирает выгодные для себя кредиты
8 июля 2021 г. 17:13
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
Смертельное ДТП в столице, есть погибший и тяжелораненые
9 июля 2021 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi