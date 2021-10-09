Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня - день освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Сегодня - день освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Report, поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления Азербайджанской армии, начатого 27 сентября прошлого года.

Об освобождении населенных пунктов объявил в обращении к азербайджанскому народу Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев.

"Сегодня победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!

Операцию по освобождению поселка, окрестных сел и высот от оккупации еще называют битвой за Гадрут.

В начале октября, перейдя в наступление на южном фронте, Азербайджанская армия вышла к Гадруту. Освобождение Гадрута во многом предрешило исход войны, поскольку открыло прямой путь к Шуше. Это стало полной неожиданностью для противника, ожидавшего наши войска в другом направлении.

Ожесточенные бои в Гадрутском направлении велись с 7 октября, а 9 октября Азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты близ поселка.

Потерпев поражение в боях за Гадрут, противник принялся распространять дезинформацию. Высокопоставленные чиновники Армении, ангажированные СМИ голословно заявляли, что Гадрут, якобы, все еще находится под контролем армян.

15 марта нынешнего года Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте и в своей речи обнародовал детали взятия поселка. Глава государства отметил, что освобождение Гадрута стало возможно благодаря успешной военной операции.

"В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как Азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к Азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным", - отметил президент в своей речи.

Сегодня в Гадруте и в целом на всех освобожденных от оккупации территориях ведутся строительно-восстановительные работы. Все это стало возможным благодаря Победе, одержанной Азербайджанской армией под предводительством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.