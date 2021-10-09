О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня - день освобождения Гадрута Сегодня - день освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.
Карабах
9 октября 2021 г. 00:00
Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня - день освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района.

Как сообщает Report, поселок Гадрут и еще несколько сел были освобождены от вражеской оккупации 9 октября в результате контрнаступления Азербайджанской армии, начатого 27 сентября прошлого года.

Об освобождении населенных пунктов объявил в обращении к азербайджанскому народу Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, президент Ильхам Алиев.

"Сегодня победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазыллы, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы, Сур.

Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!

Операцию по освобождению поселка, окрестных сел и высот от оккупации еще называют битвой за Гадрут.

В начале октября, перейдя в наступление на южном фронте, Азербайджанская армия вышла к Гадруту. Освобождение Гадрута во многом предрешило исход войны, поскольку открыло прямой путь к Шуше. Это стало полной неожиданностью для противника, ожидавшего наши войска в другом направлении.

Ожесточенные бои в Гадрутском направлении велись с 7 октября, а 9 октября Азербайджанская армия взяла под контроль стратегически важные села и высоты близ поселка.

Потерпев поражение в боях за Гадрут, противник принялся распространять дезинформацию. Высокопоставленные чиновники Армении, ангажированные СМИ голословно заявляли, что Гадрут, якобы, все еще находится под контролем армян.

15 марта нынешнего года Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Гадруте и в своей речи обнародовал детали взятия поселка. Глава государства отметил, что освобождение Гадрута стало возможно благодаря успешной военной операции.

"В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как Азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к Азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным", - отметил президент в своей речи.

Сегодня в Гадруте и в целом на всех освобожденных от оккупации территориях ведутся строительно-восстановительные работы. Все это стало возможным благодаря Победе, одержанной Азербайджанской армией под предводительством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu gün Hadrutun işğaldan azad olunduğu gündür
Версия на английском языке October 9 marks liberation of strategic townlet of Hadrut in Karabakh

Другие новости из категории

Минская группа ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего
Минская группа ОБСЕ приветствовала освобождение Азербайджаном армянского военнослужащего
8 октября 2021 г. 21:51
Исполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы
ФотоИсполняется год со дня смерти шехида Отечественной войны Рашада Зейналлы
8 октября 2021 г. 17:49
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе
8 октября 2021 г. 12:30
Армянский политолог: Шуша – в руках настоящего хозяина неприступная крепость
Армянский политолог: Шуша – в руках настоящего хозяина неприступная крепость
8 октября 2021 г. 11:19
Минул год со дня обстрела Арменией азербайджанского города из тяжелой артиллерии
Минул год со дня обстрела Арменией азербайджанского города из тяжелой артиллерии
8 октября 2021 г. 11:07
Начался визит представителей дипкорпуса в Шушу
Начался визит представителей дипкорпуса в Шушу
8 октября 2021 г. 10:48
Батиашвили: Грузинские компании могут быть задействованы в восстановлении Карабаха
Батиашвили: Грузинские компании могут быть задействованы в восстановлении Карабаха
7 октября 2021 г. 15:22
Председатели политических партий прибыли в Шушу
Председатели политических партий прибыли в Шушу
7 октября 2021 г. 15:00
Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу
Перенджиев: Вражда с Азербайджаном бьет бумерангом по армянскому народу
7 октября 2021 г. 13:16
Президент американской организации: Иран - эксперт в привлечении террористических группировок
Президент американской организации: Иран - эксперт в привлечении террористических группировок
7 октября 2021 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi