Президент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Физулинском и Ходжавендском районах

16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в Физулинском и Ходжавендском районах.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Я снова на освобожденных от оккупации землях. Сегодня я заложу фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут. Строительство этой дороги имеет большое значение для восстановления освобожденных территорий. Это не первый проект. Уже реализуется несколько дорожных проектов. Начато восстановление освобожденных земель. Прокладывается дорога из Физули в Шушу - Дорога Победы. Кроме того, в ближайшее время начнется прокладка дороги Барда-Агдам. Будет проложена дорога от Горадиза до Зангилана. Словом, несмотря на то, что с войны прошло четыре месяца, началась большая созидательная работа.

И вновь находясь на освобожденных землях, глядя на эти руины, мы еще раз видим, что ненавистный враг до основания разрушил все наши населенные пункты, хотел стереть наше историческое наследие. Но ему это не удалось. Мы вернулись на эти земли. Мы вернулись как героический народ, как государство-победитель. Мы изгнали врага с родных земель.

Сегодня по пути на освобожденные земли мы проехали через село Гараханбейли. Село Гараханбейли было освобождено в первый день войны - 27 сентября. Именно отсюда, с этого направления мы начали выполнять нашу славную миссию и изгнали противника с наших земель. А сейчас мы занимаемся созидательной работой. Сейчас начинается новый период нашей жизни - период созидания, развития, восстановления наших земель.

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Президент Ильхам Алиев в рамках поездки заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Гадрут.

Эта дорога берет начало от Дороги Победы и соединяется с планируемой к строительству новой автомобильной дорогой Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли. Эта дорога протяженностью 13 километров будет четырехполосной. На дороге будут построены автомобильные мосты.

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Глава государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева отправились в Ходжавендский район.

Президент Ильхам Алиев: И вновь мы на освобожденных землях. Мы едем из Физули в Ходжавендский район. Едем в освобожденный от оккупации Ходжавендский район. Снова становимся свидетелями разрушения всех населенных пунктов вдоль дороги. Все села, города полностью разрушены. К тому же эти разрушения произошли после войны. В период войны – в период Первой Карабахской войны не было и не могло быть столько разрушений. Именно в период оккупации вероломный враг привел города в такое состояние.

Это - город Физули. Но от города не осталось никаких следов. Города нет, он разрушен. Его разрушили армяне. Во время оккупации они приезжали и сносили наши здания, уносили камни, крыши зданий, как воры, как грабители. Это - руины города Физули. Пусть сегодня иностранные круги, защищающие Армению, откроют глаза и посмотрят на их зверства. Кого они защищают?!

Ненавистный враг, тридцать лет оккупировавший наши земли, не оставил камня на камне. Посмотрите, в каком состоянии дороги. Эти дороги не видели асфальта тридцать лет. Вся их пропаганда лживая, вся история сфальсифированная. Они называли себя государством, так называемым «государство Арцах» - пошло к черту. Если это было «государство», то почему ничего не построено? Потому что они знали, что это не их земля. Эта - земля азербайджанцев.

Это - освобожденный от оккупации Ходжавендский район.

Место, где мы стоим, - село Эдилли Ходжавендского района. А это село Агбулаг. Героическая Азербайджанская армия освободила древнюю азербайджанскую землю от оккупантов. Здесь шли бои. Мы воюя, сражаясь, изгнали врага с наших родных земель.

А это село Дюдюкчю освобожденного от оккупации бывшего Гадрутского района. Посмотрите, какая красивая панорама.

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Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял государственный флаг в поселке Гадрут и выступил.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Поселок Гадрут был освобожден от оккупации 9 октября. Освобождение поселка Гадрут стало возможным в результате очень успешной военной операции. В первую очередь, были взяты окрестные горы. После того, как азербайджанская армия заняла высоты, расположенные вокруг Гадрута, контроль фактически перешел к Азербайджанской армии, и освобождение поселка Гадрут от оккупации стало уже неизбежным. Могу сказать, что, в целом, во время 44-дневной войны потерь среди гражданского армянского населения было достаточно мало, потому что Азербайджанская армия никогда не воевала с гражданским населением. В отличие от армян, мы во время войны воевали только против военных формирований, нанесли им поражение и изгнали с наших земель. Что касается гражданского населения, то, по статистике Армении, во время войны погибло около 40 гражданских лиц, и подавляющее большинство их составляли гражданские лица, участвовавшие в военных операциях.

Освобождение поселка Гадрут от оккупации было операцией, имевшей большое значение. Потому что после Джебраильского района, города Джебраил освобождение Гадрута стало событием, обладавшим особым значением для продолжения наших военных операций.

Должен также сказать, что город Физули был освобожден после Гадрута – 17 октября. Армянская армия ждала нас в другом направлении. Однако, соблюдая правила войны, правильно выполняя стратегическое планирование, мы после Джебраила освободили от оккупации Гадрут, а вслед за ним – Физули.

Должен также сказать, что уже тогда, когда Гадрут находился у нас, руководство Армении, официальные лица, а также некоторые иностранные журналисты, лившие воду на мельницу Армении, заявляли, что Гадрут находится в руках армян. До сих пор не могу понять, почему руководство Армении обманывало свой народ. Мы точно знали, что Гадрут у нас. Мы знали, что армянская армия здесь полностью уничтожена, а оставшиеся в живых армянские военнослужащие трусливо бежали отсюда и скрылись в горах. Гадрут полностью находился у нас. Однако некоторые иностранные журналисты утверждали, что Гадрут якобы находится в руках армян.

После освобождения Гадрута мы взяли направление на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут. Мы приблизились к Шуше вновь с направления, откуда враг нас не ждал. Пройдя через горы, ущелья, отвесные скалы, взобравшись на эти скалы, мы освободили Шушу от оккупантов. Поэтому гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке.

В целом, наша 44-дневная славная война, наша Победа изучаются сегодня в ведущих высших военных училищах мира. И военные эксперты, специалисты, даже политики многих стран, говоря о нашей войне, отмечают, что это – война XXI века. Азербайджан одержал Победу в войне, изгнал врага с наших исконных территорий, восстановил историческую справедливость. Поселок Гадрут считался центром Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. После упразднения Нагорно-Карабахской автономной области Мартунинский и Гадрутский районы бывшей области были объединены и создан Ходжавендский район. Этой территории было возвращено древнее историческое название – Ходжавенд. Во время войны более 50 процентов Мартунинского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и 100 процентов территории Гадрутского района бывшей Нагорно-Карабахской автономной области были освобождены от оккупантов. Некоторые, комментируя итоги войны, говорят, что Азербайджан освободил семь районов. Это не так. Мы освободили семь районов, город Шуша, поселок Суговушан, поселок Талыш, бывший Гадрутский район, значительную часть бывшего Мартунинского района и восстановили историческую справедливость. Таким образом, Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, добился исторических успехов.

Мы написали новую историю нашего народа, его славную героическую историю, и на освобожденных землях сегодня ведется большая созидательная работа, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Сегодня по дороге из Баку, вновь проезжая через разрушенный город Физули, я еще раз увидел, какие бедствия учинил армянский вандализм. Пусть некоторые иностранные круги, защищающие их, стоящие сегодня за ними, откроют глаза и увидят, в какое состояние армянский вандализм привел наши города. Все наши города разрушены, все села разрушены, исторические памятники разрушены, мечети разрушены, могилы разрушены, совершены невиданный вандализм, варварство. А мы лишь освободили свои земли. Вот в этот поселок были незаконно привезены и насильно расселены армяне из Армении и других зарубежных стран. Но этот поселок уцелел, ни одно здание не разрушено, не сожжено. Вот отношение азербайджанской армии, вот наш моральный кодекс. А что сделали армяне? Разрушили все наши здания, мечети. В мечетях держали животных. Осквернили наши священные памятники. Дома, построенные азербайджанцами, - армяне незаконно жили в них, - с 10 ноября по 1 декабря сожгли, разрушили, вырубили леса. Разрушили гидроэлектростанцию. Вот в чем разница. Азербайджанский солдат – это солдат, обладающий высокими моральными качествами, и инструкции, данные солдату, всем военнослужащим, были выполнены. Я говорил, что мы никогда не воевали с гражданским населением, и сегодня все это видят. Я говорил, пусть руководство Армении назовет нам дату освобождения наших земель, и мы готовы остановить войну, и сделали это. Сегодня мы вернулись сюда как хозяева этой земли, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана. Сегодня я, как Верховный главнокомандующий нашей Победоносной армии, поднял наш национальный флаг в поселке Гадрут. Этот флаг будет развеваться здесь вечно. Мы, азербайджанцы, отныне вечно будем жить на земле наших предков. Мы восстановим все наши разрушенные города и села, жизнь вернется, люди вернутся, и мы еще раз продемонстрируем всему миру величие нашего народа. Ходжавенд наш, Карабах – это Азербайджан!

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Затем Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Гадрут-Джебраил-Шукюрбейли.

Эта дорога, которая берет начало от населенного пункта Гадрут и проходит через Джебраильский район, соединяется в селе Шукюрбейли с автомобильной дорогой Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор. Ее протяженность составляет 43 километра. На этой четырехполосной дороге будут построены автомобильные мосты.

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Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в здании бывшего Гадрутского районного комитета партии.

Глава государства сказал: Это - здание бывшего Гадрутского райкома партии. Незаконный режим создал здесь для себя администрацию. Это здание было построено на средства Азербайджана, и мы его вернули. Гадрут – наш!

Эти слова написаны на старом алфавите: «Для вечного пользования колхозами землей». Это написано до 1939 года. В 1939 году наш алфавит изменили. Это - исторический документ.

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Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с Албанским храмом в селе Хунерли.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Это – древний албанский храм, албанская церковь, она расположена в селе Хунерли. Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно хлев, мусорная свалка. Это – наш древний исторический памятник, храм наших удинских братьев. Они приедут и сюда. Армяне осквернили албанский храм так же, как осквернили наши мечети. Но мы восстановим. Все эти надписи – фальшивые, они были сделаны впоследствии. Они создали для себя на наших древних землях сфальсифицированную историю. Но не смогли добиться этого, мы их разоблачили. Тот факт, что эта церковь – албанский храм - находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян. Если бы это была армянская церковь, то они бы ее отремонтировали. И после этого некоторые предъявляют нам претензии в том, что мы не следим за христианскими храмами. Именно армяне привели его в такое состояние.

Пусть теперь приедут и посмотрят, как охраняются христианские храмы в различных местах Азербайджана. Они увидят, как через некоторое время мы отремонтируем эту древнюю албанскую церковь. Все религиозные храмы на территории Азербайджана охраняются, строятся государством, и весь мир знает это. Весь мир должен знать об армянском вандализме, видеть, в каком состоянии находятся наши мечети. На освобожденных землях было 67 мечетей, из них остались всего две, и те полуразрушенные. Причем их использовали в различных целях. В такое же состояние привели и албанскую церковь. Может быть, и здесь содержали скот, хранили какие-то железки, там осталась их часть. Поэтому каждый должен видеть и знать это. Если кто-то после этого захочет выдвинуть против нас какое-то необоснованное обвинение, получит ответ, так же, как получал до сих пор.

Посмотрите, посмотрите сюда, разве они написали бы это, если бы это была армянская церковь? Написали бы это? «Камо», «Артур», не знаю там, «Марта». Осквернили бы так свою церковь? Все эти камни – фальшивые. Это – армянская фальсификация. И внутри - идите сюда, - если бы это была армянская церковь, они написали бы это – «Игорь», «Аша»? Снесли, разрушили, а дверь сожгли.

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Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в селе Туг.

Президент Ильхам Алиев: Мы приехали в село Туг. Село Туг – древнее азербайджанское село.

Первая леди Мехрибан Алиева: Это здание школы?

Президент Ильхам Алиев: Школа разрушенного армянами села Туг. Посмотрите во что они ее превратили. И после этого говорят, что Туг – это армянское село. Если бы оно было армянским селом, разве они разрушили бы его? Это – древняя азербайджанская земля. Село Туг всегда было и впредь будет азербайджанским селом.

Разрушенные армянами дома азербайджанцев в селе Туг. Отсюда хорошо видны все разрушения.

Естественно, жители села Туг знают свои дома. Уверен, что в ближайшем будущем жители Туга вернутся в родное село.

Посмотрите, как красив Азербайджан. Как красив Карабах. Мы восстановим все разрушенные села и города.

Глава государства и его супруга побывали в албанском храме в Туге.

Президент Ильхам Алиев: Это - очередная армянская фальсификация. Это камни, привезенные позже. Они не имеют никакого отношения к этому храму.

Это – древний албанский храм. Он также будет возвращен нашим удинским братьям. Армяне хотели арменизировать и его, но не получилось и не получится. Отныне Азербайджанское государство будет охранять этот албанский храм.

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Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева отправились в село Азых.

Глава государства: Мы выехали из села Туг, сейчас едем в село Азых. Азых тоже древнее азербайджанское село, древнее поселение. Природа этих мест тоже очень красивая.

Подъезжаем к селу Азых. Прекрасная панорама Карабаха. Это - территория села Азых.

Едем в Азыхскую пещеру, впереди еще долгий путь.

Мы находимся у входа в Азыхскую пещеру. Поднялись примерно 800 ступеней. Хорошо позанимались спортом, показали нашу физическую форму. А сейчас войдем в Азыхскую пещеру. Эту пещеру открыл в 1960 году азербайджанский ученый, археолог Мамедали Гусейнов, после этого здесь были проведены исследования. Это – одно из поселений древнейшего человека в мире, оно принадлежит истории Азербайджана, является нашим историческим достоянием. Армения незаконно проводила работы в этой пещере, незаконно приглашала ученых из-за рубежа. Они причинили большой ущерб этой пещере, нашему историческому наследию. Они возместят весь этот ущерб. Мы заставим их сделать это.

Азыхскую пещеру открыл азербайджанский ученый. Азыхская пещера находится на территории Азербайджана. Отныне азербайджанские ученые и приглашенные ими зарубежные ученые будут проводить здесь законные исследования.

Отсюда открывается красивая панорама. Вот там находится село Азых. Отсюда можно снять лучше. Мы покорили эту вершину. Покорим все вершины. Нет такой вершины, которую бы мы не могли покорить. Давайте вместе скажем: «Азых – это Азербайджан!», «Карабах – это Азербайджан!».