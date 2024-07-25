Делегация международных путешественников посетила Шушу

Делегация международных путешественников в составе 35 человек посетила Шушу.

Делегация международных путешественников в составе 35 человек посетила Шушу.

Как передает Report, иностранные гости ознакомились с ходом восстановительных работ в городе, а также посетили Шушинскую крепость.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).

За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.

В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.

Сегодня международные путешественники также посетят Ходжавенд, Ханкенди и Агдам, завтра они отправятся в Восточный Зангезур, и в последний день посетят Зангилан и Джебраил.