Делегация международных путешественников посетила Шушу

Делегация международных путешественников в составе 35 человек посетила Шушу.
Как передает Report, иностранные гости ознакомились с ходом восстановительных работ в городе, а также посетили Шушинскую крепость.
Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most traveled People).
За последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран посетили освобожденные территории Азербайджана. Визит этой группы, возглавляемой путешественником Чарльзом Вейли, станет 11-ым по счету.
В этой поездке принимают участие путешественники из 13 стран - США, Великобритании, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Португалии, Филиппин, Польши, Венгрии и др.
Сегодня международные путешественники также посетят Ходжавенд, Ханкенди и Агдам, завтра они отправятся в Восточный Зангезур, и в последний день посетят Зангилан и Джебраил.