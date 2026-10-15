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    Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

    Энергетика
    • 15 октября, 2026
    • 09:58
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $3,73 или 2,91%, и составила $124,14.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $127,55 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $3,72 или 3,2%, до $112,79.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light
    Azərbaycan nefti 4 dollara yaxın ucuzlaşıb
    Azeri Light crude drops to $124.14 per barrel
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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