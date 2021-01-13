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Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет

Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет "Будут разблокированы бизнес-связи и открыты границы"
Карабах
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13 января 2021 г. 15:03
Российский депутат: Для реванша нужно иметь силы, которых у Армении нет
Евгений Федоров
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"Самый главный итог встречи в Москве - создана рабочая группа по разруливанию вопросов в будущем". Об этом российскому бюро Report заявил депутат Государственной Думы, действительный государственный советник РФ Евгений Федоров, комментируя встречу лидеров Азербайджана, Армении и России, состоявшуюся в Москве 11 января.

Депутат также отметил невозможность реванша, о котором говорят армянские националисты: "Для реванша нужно иметь силы и возможности, которых у Армении нет. Не стоит забывать, что это абсолютно изолированная страна. Нарастить группировки сил и средств Армении физически просто невозможно".

Российский депутат считает, что отношения между Арменией и Азербайджаном еще будут оставаться напряженными: "Будут разблокированы бизнес-связи и открыты границы. Однако нагорно-карабахский конфликт продолжался довольно длительное время, а вопросы военного характера не решаются за несколько лет".

11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам встречи было подписано совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı deputat: “Revanş üçün gücün olmalıdır, Ermənistanın isə gücü yoxdur”

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