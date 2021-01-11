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Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали совместно заявление.
Карабах
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11 января 2021 г. 19:55
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали совместное заявление

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали совместное заявление.

Как сообщает Report, в совместном заявлении говорится:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин заявляем о следующем:

1. В целях реализации пункта 9 Заявления от 9 ноября 2020 года в части разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, поддерживается предложение Президента Российской Федерации В.В.Путина о создании трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.

2. Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией, далее именуемые Сторонами.

3. В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон. Экспертные подгруппы в месячный срок после заседания Рабочей группы представят перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов и мероприятий для их реализации и утверждения на высшем уровне Сторонами.

4. Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения".

Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев

Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri bəyanat imzalayıb
Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian and Russian leaders sign statement

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