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Протоирей: Будем молиться за процветание освобожденных от оккупации земель

Протоирей: Будем молиться за процветание освобожденных от оккупации земель Константин Пиманов: "Будем продолжать молиться за нашу землю"
Карабах
7 апреля 2021 г. 15:47
Протоирей: Будем молиться за процветание освобожденных от оккупации земель

"Я думаю, что наша нынешняя поездка, которая состоялась благодаря председателю Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, показала нам, религиозным лидерам, что нельзя ни на секунду оставить молитву за свою землю. Вот пришел карантин, закрылись мечети, синагоги, но мы молитву все равно не оставим, даже не массово, но будем продолжать молиться за нашу землю."

Как передает Report, об этом глава пресс-службы Бакинской епархии Русской Православной Церкви, протоиерей Константин Пиманов заявил журналистам в освобожденном от оккупации городе Агдаме.

"И мне хочется, чтобы спустя какое-то время, это был вновь процветающий край, чтобы здесь звучал детский смех, чтобы здесь заключались браки, люди пели, веселились и не только в Агдаме. А Шуша - это жемчужина в короне Азербайджана...Чтобы все вернулось к тому, как было изначально, до войны, и даже стало лучше, а гарантом этого служит наш Президент, наше правительство и, конечно, наш народ- победитель",- добавил он.

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