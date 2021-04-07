Главы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам

В рамках поездки в Агдамской мечети будет совершен намаз

Началась поездка руководителей религиозных конфессий и религиозных деятелей Азербайджана в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как сообщает корреспондент Report, в рамках визита религиозные деятели сначала посетили Аллею шехидов и городскую Джума-мечеть в городе Барда.

Здесь была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов. Также были прочитаны аяты из Корана.

Затем участники поездки отправились в Агдам.

В поездке принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета гази УМК, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, представители религиозных конфессий и другие религиозные деятели.

В рамках поездки в Агдамской мечети будет совершен намаз.