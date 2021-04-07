Главы религиозных конфессий Азербайджана отправились в Агдам

Началась поездка руководителей религиозных конфессий и религиозных деятелей Азербайджана в освобожденный от оккупации Агдамский район.
Как сообщает корреспондент Report, в рамках визита религиозные деятели сначала посетили Аллею шехидов и городскую Джума-мечеть в городе Барда.
Здесь была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов. Также были прочитаны аяты из Корана.
Затем участники поездки отправились в Агдам.
В поездке принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета гази УМК, руководитель Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, представители религиозных конфессий и другие религиозные деятели.
В рамках поездки в Агдамской мечети будет совершен намаз.