Продолжается рассмотрение обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны Комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение 4 дней рассмотрела 1 158 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 108 обращений и приняла соответствующие меры по их решению.