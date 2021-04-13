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Президент: Руки Саргсяна в крови жертв Ходжалы

Президент: Руки Саргсяна в крови жертв Ходжалы "Саргсян, руки которого в крови жертв Ходжалы, осуждает Пашиняна за неиспользование "Искандеров" для нанесения ударов по нашим газопроводам".
Карабах
13 апреля 2021 г. 11:15
Президент: Руки Саргсяна в крови жертв Ходжалы
Ильхам Алиев
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"Саргсян, руки которого в крови жертв Ходжалы, осуждает Пашиняна за неиспользование "Искандеров" для нанесения ударов по нашим газопроводам".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

"Это военное преступление. Затем Мовсисян признался, что они использовали "Искандеры" против нас, затем мы получили видеокадры их применения. Тогда я дал поручение разобраться в этом, и мы нашли их. Почему тогда мы их не нашли? Потому что в Шуше сразу после войны был снег, и даже когда я был там в январе-феврале, то тоже шел снег. Затем снег растаял, и мы их нашли", - заявил президент.

Глава государства также отметил, что странным было то, что произошло после того, как Азербайджан нашел обломки ракет "Искандера".

"Начальник генштаба Армении сказал, что не может комментировать этот вопрос. Как мы можем это понять? Да или нет? Скорее всего, да. Если нет, то они сказали бы, что мы не применяли их", - сказал И. Алиев.

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Версия на английском языке President: Sargsyan's hands are in blood of innocent victims of Khojaly
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sarqsyanın əli Xocalı qurbanlarının qanına batıb"

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