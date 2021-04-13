Президент Ильхам Алиев: Ситуация после войны хрупка

Основной темой конференции является постконфликтное развитие и сотрудничество

"Ситуация после войны очень хрупка. Несмотря на то, что режим прекращения огня соблюдается, все еще существует большое количество вопросов о постконфликтном развитии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период".

В начале выступления президент поблагодарил Университет ADA за проведение подобной конференции, отметив, что он стал одним из лидирующих в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что основной темой конференции является постконфликтное развитие и сотрудничество: "Так что благодарю всех за участие. Мы расцениваем это не только как интерес к событиям, которые происходят тут в регионе, но и как знак солидарности к народу Азербайджана, который страдал от оккупации на протяжении 30 лет".