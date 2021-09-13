Представители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа

Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках визита, организованного Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили музейно-мавзолейный комплекс великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа в Шуше.

Молодежь была проинформирована о разрушении мавзолейного комплекса во время оккупации Шуши и проведенных после освобождения ремонтно-восстановительных работах.

Отметим, что ранее представители молодежных организаций посетили Агдам.