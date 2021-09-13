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Представители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа

Представители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.
Карабах
13 сентября 2021 г. 15:23
Представители молодежных организаций посетили мавзолей Моллы Панаха Вагифа

Продолжается визит в Шушу представителей молодежных организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках визита, организованного Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Союзом волонтерских организаций Азербайджана, около 40 представителей 20 волонтерских организаций посетили музейно-мавзолейный комплекс великого азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа в Шуше.

Молодежь была проинформирована о разрушении мавзолейного комплекса во время оккупации Шуши и проведенных после освобождения ремонтно-восстановительных работах.

Отметим, что ранее представители молодежных организаций посетили Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGənclər təşkilatlarının nümayəndələri Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksində olub

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