Представители молодежных организаций и волонтеры совершили визит в Агдам

Состоялся визит делегации ряда ведущих молодежных организаций и волонтеров в Агдамский район. Визит организован Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA).

Состоялся визит делегации ряда ведущих молодежных организаций и волонтеров в Агдамский район. Визит организован Фондом молодежи Азербайджанской Республики и Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA).

Как сообщает карабахский центр Report, в ходе визита, состоявшегося 14 августа, около 40 представителей 20 молодежных организаций посетили резиденцию Панах Али-хана в Агдамском районе, стадион "Имарат", мечети Джума и Гияслы, Агдамский государственный драматический театр, ознакомившись с памятниками истории и культуры Агдама.

Гостей встретил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, Эмин Гусейнов.

Делегация почтила память героев Отечественной войны. Было отмечено, что каждый азербайджанец внесет свой вклад в возрождение освобожденных от оккупации земель.