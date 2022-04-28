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Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша Собравшиеся на конференцию в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с достопримечательностями города.
Карабах
28 апреля 2022 г. 18:02
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Собравшиеся на конференцию в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с достопримечательностями города.

Как сообщает Report, ведущие эксперты из США, Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Румынии, Турции, Грузии и ряда других стран посетили центральную площадь города Шуша, осмотрели крепостные стены Шуша - галасы, прогулялись по Джыдыр-дюзю.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал им об истории создания крепости Шуша.

Отметим, что делегация сегодня прибыла в Шушу для участия в Международной Конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”.

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