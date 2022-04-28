Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Собравшиеся на конференцию в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с достопримечательностями города.

Собравшиеся на конференцию в Шуше представители ведущих мозговых центров ряда стран мира ознакомились с достопримечательностями города.

Как сообщает Report, ведущие эксперты из США, Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Румынии, Турции, Грузии и ряда других стран посетили центральную площадь города Шуша, осмотрели крепостные стены Шуша - галасы, прогулялись по Джыдыр-дюзю.

Специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов рассказал им об истории создания крепости Шуша.

Отметим, что делегация сегодня прибыла в Шушу для участия в Международной Конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”.