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Посол Украины: Весь Карабах переживает период инфраструктурного ренессанса

Посол Украины: Весь Карабах переживает период инфраструктурного ренессанса "Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать – это о Кяльбаджаре! Именно этот карабахский регион с невероятными горными видами и богатой историей неслучайно называют "колыбелью" азербайджанского народа".
Карабах
31 мая 2022 г. 18:17
Посол Украины: Весь Карабах переживает период инфраструктурного ренессанса

"Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать – это о Кяльбаджаре! Именно этот карабахский регион с невероятными горными видами и богатой историей неслучайно называют "колыбелью" азербайджанского народа".

Как сообщает Report об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook, делясь впечатлениями о поездке зарубежных дипломатов в Кяльбаджарский район.

"Сегодня Кяльбаджарский район, как и весь Карабах, переживает период инфраструктурного ренессанса: создаются новые транспортные артерии, строятся электрические станции, реставрируются архитектурные достопримечательности.
Большое внимание уделяется экономическому будущему региону. Наличие залежей полезных ископаемых, целебные минеральные воды, а также волшебная красота этой части Азербайджана создают большие возможности для инвестиционного и туристического развития.

Уверен, что уже скоро Кяльбаджар станет одной из визитных карточек Азербайджана, который с удовольствием посетят не только представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане", - заявил Каневский.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: "Bütün Qarabağ infrastruktur intibahı dövrünü yaşayır"

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