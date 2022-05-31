Посол Украины: Весь Карабах переживает период инфраструктурного ренессанса

"Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать – это о Кяльбаджаре! Именно этот карабахский регион с невероятными горными видами и богатой историей неслучайно называют "колыбелью" азербайджанского народа".

"Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать – это о Кяльбаджаре! Именно этот карабахский регион с невероятными горными видами и богатой историей неслучайно называют "колыбелью" азербайджанского народа".

Как сообщает Report об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский написал на своей странице в Facebook, делясь впечатлениями о поездке зарубежных дипломатов в Кяльбаджарский район.

"Сегодня Кяльбаджарский район, как и весь Карабах, переживает период инфраструктурного ренессанса: создаются новые транспортные артерии, строятся электрические станции, реставрируются архитектурные достопримечательности.

Большое внимание уделяется экономическому будущему региону. Наличие залежей полезных ископаемых, целебные минеральные воды, а также волшебная красота этой части Азербайджана создают большие возможности для инвестиционного и туристического развития.

Уверен, что уже скоро Кяльбаджар станет одной из визитных карточек Азербайджана, который с удовольствием посетят не только представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане", - заявил Каневский.