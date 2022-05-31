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Посол Украины: Кяльбаджар перспективен для развития горного туризма

Посол Украины: Кяльбаджар перспективен для развития горного туризма Кяльбаджар - прекрасное место, он очень перспективен для развития горного туризма.
Туризм
31 мая 2022 г. 11:36
Посол Украины: Кяльбаджар перспективен для развития горного туризма
Владислав Каневский

Кяльбаджар - прекрасное место, он очень перспективен для развития горного туризма.

Как сообщает Report об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил журналистам в ходе поездки в Кяльбаджарский район.

"В прошлом году мы наблюдали как быстрыми темпами отстраивается Агдам, и видя, как ведутся работы тут, понятно, что скоро и в Кяльбаджаре все будет восстановлено", - заявил посол Украины.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna səfiri: “Kəlbəcər dağ turizminin inkişafı baxımından perspektivlidir”
Версия на английском языке Ambassador of Ukraine: Kalbajar - very promising for development of mountain tourism

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