Посол Украины: Кяльбаджар перспективен для развития горного туризма

Кяльбаджар - прекрасное место, он очень перспективен для развития горного туризма.

Кяльбаджар - прекрасное место, он очень перспективен для развития горного туризма.

Как сообщает Report об этом посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский заявил журналистам в ходе поездки в Кяльбаджарский район.

"В прошлом году мы наблюдали как быстрыми темпами отстраивается Агдам, и видя, как ведутся работы тут, понятно, что скоро и в Кяльбаджаре все будет восстановлено", - заявил посол Украины.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.