О нас
Report Georgia
Аудио новости

Похоронен шехид Эльвин Мустафаев - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Похоронен шехид Эльвин Мустафаев - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО Похоронен погибший в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны шехид Эльвин Мустафаев.
Карабах
4 июня 2021 г. 12:10
Похоронен шехид Эльвин Мустафаев - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
0 : 00
0 : 00

Похоронен погибший в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны шехид Эльвин Мустафаев.

Как сообщает западный центр Report, тело жителя города Гянджа Эльвин Фахраддин оглу Мустафаева (1992 г.р.), героически погибшего 27 сентября прошлого года в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны было предано земле.

10.35

Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.

Как передает Западный центр Report, в церемонии прощания принимают участие родные шехида, представители общественности, боевые товарищи и жители города.

После церемонии он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Эльвин Мустафаев был солдатом-сверхсрочником. У него остались трое детей, младшую дочь он не увидел. Дядя Э.Мустафаева по отцу пал шехидом в Агдаме во время Первой Карабахской войны.

Аллах рехмет элесин!

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Elvin Mustafayev dəfn edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi