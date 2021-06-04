Похоронен шехид Эльвин Мустафаев - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Похоронен погибший в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны шехид Эльвин Мустафаев.

Похоронен погибший в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны шехид Эльвин Мустафаев.

Как сообщает западный центр Report, тело жителя города Гянджа Эльвин Фахраддин оглу Мустафаева (1992 г.р.), героически погибшего 27 сентября прошлого года в боях на Муровдагском направлении во время Отечественной войны было предано земле.

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Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.

Как передает Западный центр Report, в церемонии прощания принимают участие родные шехида, представители общественности, боевые товарищи и жители города.

После церемонии он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Эльвин Мустафаев был солдатом-сверхсрочником. У него остались трое детей, младшую дочь он не увидел. Дядя Э.Мустафаева по отцу пал шехидом в Агдаме во время Первой Карабахской войны.

Аллах рехмет элесин!