В Гяндже прощаются с шехидом Эльвином Мустафаевым

Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.

Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.

Как передает Западный центр Report, в церемонии прощания принимают участие родные шехида, представители общественности, боевые товарищи и жители города.

После церемонии он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Эльвин Мустафаев был солдатом-сверхсрочником. У него остались трое детей, младшую дочь он не увидел. Дядя Э.Мустафаева по отцу пал шехидом в Агдаме во время Первой Карабахской войны.

Аллах рехмет элесин!