О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Гяндже прощаются с шехидом Эльвином Мустафаевым

В Гяндже прощаются с шехидом Эльвином Мустафаевым Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.
Карабах
4 июня 2021 г. 10:35
В Гяндже прощаются с шехидом Эльвином Мустафаевым
0 : 00
0 : 00

Останки военнослужащего, жителя города Гянджи Эльвина Мустафаева 1992 г.р., героически павшего в боях в направлении горы Муров во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, переданы его семье.

Как передает Западный центр Report, в церемонии прощания принимают участие родные шехида, представители общественности, боевые товарищи и жители города.

После церемонии он будет похоронен на Аллее шехидов в Гяндже.

Эльвин Мустафаев был солдатом-сверхсрочником. У него остались трое детей, младшую дочь он не увидел. Дядя Э.Мустафаева по отцу пал шехидом в Агдаме во время Первой Карабахской войны.

Аллах рехмет элесин!

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Elvin Mustafayevlə vida mərasimi keçirilir - VİDEO

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Израиля
3 июня 2021 г. 16:15
Полиция перешла на усиленный режим работы 
Полиция перешла на усиленный режим работы 
3 июня 2021 г. 16:01
Отважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоОтважный боец: Первым делом посещу Губадлы, где я потерял ноги - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
3 июня 2021 г. 15:42
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества
ФотоАзербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества
3 июня 2021 г. 13:52
Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана
Эммануэль Макрон направил письмо президенту Азербайджана
3 июня 2021 г. 13:44
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
3 июня 2021 г. 13:13
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
3 июня 2021 г. 11:11
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
3 июня 2021 г. 10:44
В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
ФотоВ Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
2 июня 2021 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi