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НАНА: Армяне эксплуатировали источники минеральной воды в Кельбаджаре

НАНА: Армяне эксплуатировали источники минеральной воды в Кельбаджаре "Поскольку Кельбаджар высокогорный район, здесь можно добиться хороших результатов при разведении крупного рогатого скота".
Карабах
22 декабря 2020 г. 16:09
НАНА: Армяне эксплуатировали источники минеральной воды в Кельбаджаре

"Поскольку Кельбаджар высокогорный район, здесь можно добиться хороших результатов при разведении крупного рогатого скота".

Об этом Report сообщил заведующий отделом Института географии НАНА, доктор философии по географии Мирнух Исмайлов.

Начальник отдела отметил, что в период оккупации эксплуатация источников минеральной воды только в Кельбаджаре нанесла стране ущерб в размере 7,5 млрд.

Он отметил, что армяне, бутилировав эти воды, экспортировали их от своего имени, а доходы, полученные ими от принадлежащих нам месторождений золота и ртути, в разы выше, и это тоже за счет наших потерь".

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Версия на английском языке ANAS: Armenians exploited mineral springs in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке AMEA: Ermənilər Kəlbəcərdə mineral su bulaqlarını istismar edib

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