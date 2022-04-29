Президент: Если мирное соглашение будет подписано, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым

Президент: Если мирное соглашение будет подписано, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым

Основываясь на предложении Азербайджана, Армения, наконец, согласилась создать совместные рабочие группы с Азербайджаном, чтобы начать процесс делимитации нашей границы.

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