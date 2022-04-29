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Президент: Если мирное соглашение будет подписано, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым

Президент: Если мирное соглашение будет подписано, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым Основываясь на предложении Азербайджана, Армения, наконец, согласилась создать совместные рабочие группы с Азербайджаном, чтобы начать процесс делимитации нашей границы.
Карабах
29 апреля 2022 г. 10:36
Президент: Если мирное соглашение будет подписано, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым

Основываясь на предложении Азербайджана, Армения, наконец, согласилась создать совместные рабочие группы с Азербайджаном, чтобы начать процесс делимитации нашей границы.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Это важный знак, показатель того, что сейчас, спустя полтора года после второй карабахской войны, армянское руководство и, я надеюсь, население понимают необходимость мира. И если мирное соглашение будет подписано, и эти основные принципы известны, то мир на Кавказе будет длительным и устойчивым. Это то, чего мы хотим. То, что мы демонстрируем и заявляем, является наглядным примером нашей воли способствовать миру на Кавказе", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Əgər sülh sazişi imzalansa, Qafqazda sülh davamlı olacaq"

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