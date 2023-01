МИД Азербайджана: К сожалению, представитель США в ОБСЕ был обманут по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации"

К сожалению, постоянный представитель США в ОБСЕ (Майкл Карпентер - ред.) был обманут ложными новостями по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации".

Как передает Report , об этом в своем Twitter-аккаунте написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Если бы Лачынская дорога была перекрыта, то по ней не проехал бы ни один автомобиль. Почему дорогу можно использовать для любых незаконных действий, но нельзя протестовать?", - говорится в сообщении главы управления пресс-службы азербайджанского МИД.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, продолжается уже 26 дней.

Только в течение сегодняшнего дня по дороге проехали 26 автомобилей российских миротворцев.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.