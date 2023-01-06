О нас

МИД Азербайджана: К сожалению, представитель США в ОБСЕ был обманут по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации"

МИД Азербайджана: К сожалению, представитель США в ОБСЕ был обманут по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации" К сожалению, постоянный представитель США в ОБСЕ (Майкл Карпентер - ред.) был обманут ложными новостями по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации".
Карабах
6 января 2023 г. 23:31
МИД Азербайджана: К сожалению, представитель США в ОБСЕ был обманут по поводу блокады и гуманитарной ситуации

К сожалению, постоянный представитель США в ОБСЕ (Майкл Карпентер - ред.) был обманут ложными новостями по поводу "блокады" и "гуманитарной ситуации".

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Если бы Лачынская дорога была перекрыта, то по ней не проехал бы ни один автомобиль. Почему дорогу можно использовать для любых незаконных действий, но нельзя протестовать?", - говорится в сообщении главы управления пресс-службы азербайджанского МИД.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, продолжается уже 26 дней.

Только в течение сегодняшнего дня по дороге проехали 26 автомобилей российских миротворцев.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке XİN: “ABŞ-ın ATƏT-dəki nümayəndəsinin Laçın yolu ilə bağlı yalanlara inanmasından təəssüflənirik”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
4 января 2023 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
В Иране казнят 19-летнего протестующего, слухи о замене казни на тюремный срок не подтвердились
3 января 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi