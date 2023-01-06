На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще 7 автомобилей

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под Шушой, созданы условия для проезда одной легковой машины и шести грузовых автомобилей "КамАЗ".

Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под Шушой, созданы условия для проезда одной легковой машины и шести грузовых автомобилей "КамАЗ".

Как сообщает сотрудник Report с места событий, в очередной раз обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Лачына в направлении Ханкенди.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 26-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.