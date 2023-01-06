О нас

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще 7 автомобилей

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще 7 автомобилей На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под Шушой, созданы условия для проезда одной легковой машины и шести грузовых автомобилей "КамАЗ".
Карабах
6 января 2023 г. 08:34
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда еще 7 автомобилей

Сегодня на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под Шушой, созданы условия для проезда одной легковой машины и шести грузовых автомобилей "КамАЗ".

Как сообщает сотрудник Report с места событий, в очередной раз обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Лачына в направлении Ханкенди.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 26-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоAnother seven vehicles of peacekeepers pass through Khankandi-Lachin road unimpededly
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçından Xankəndi istiqamətinə sülhməramlıların daha 7 avtomobili maneəsiz keçib

Другие новости из категории

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 26-й день   
ФотоАкция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 26-й день   
6 января 2023 г. 08:09
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в вечерние часы
5 января 2023 г. 23:11
Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев
Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев
5 января 2023 г. 21:52
Из Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев
ФотоИз Лачына в направлении Ханкенди беспрепятственно проехал еще один автомобиль миротворцев
5 января 2023 г. 17:27
На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста, участники скандируют лозунги
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция протеста, участники скандируют лозунги
5 января 2023 г. 15:11
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын проехало 13 автомобилей миротворцев
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын проехало 13 автомобилей миротворцев
5 января 2023 г. 12:11
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей МККК
На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для передвижения автомобилей МККК
5 января 2023 г. 11:34
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 25-й день    
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается 25-й день    
5 января 2023 г. 10:10
Фильм 270-я страница, посвященный Шуше, выложен на YouTube
ФотоФильм "270-я страница", посвященный Шуше, выложен на YouTube
4 января 2023 г. 22:06
Еще четыре автомобиля РМК беспрепятственно проехали по территории, где проходит акция
ФотоЕще четыре автомобиля РМК беспрепятственно проехали по территории, где проходит акция
4 января 2023 г. 19:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi