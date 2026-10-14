Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Израиля

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:14
    Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Израиля

    14 октября состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Государства Израиль Ицхаком Герцогом.

    Как сообщает Report, в ходе встречи президент Израиля поздравил Азербайджан с председательством в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Президент Ицхак Герцог расценил продолжение председательства Азербайджана в этой структуре в 2026-2028 годах как проявление высокого уровня доверия к нашей стране и выразил удовлетворение этим.

    Президент Израиля высоко оценил проведенную в период председательства Азербайджана работу в рамках СВМДА, направленную на расширение практического сотрудничества и укрепление мер построения доверия.

    Глава нашего государства поблагодарил за высокую оценку председательства Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как страна-председатель, продолжает усилия по укреплению взаимного доверия и развитию практического сотрудничества между государствами-членами СВМДА.

    На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Израилем, а также по вопросам международной и региональной повестки.

    Ильхам Алиев Государство Израиль Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Фото
    İlham Əliyev ilə İsrail Prezidenti arasında görüş olub
    Фото
    President Ilham Aliyev met with President of Israel
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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