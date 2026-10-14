Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Виджита Херата.

Как сообщает Report, поблагодарив за приглашение на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), гость поздравил главу нашего государства с проведением этого представительного мероприятия в Баку, а также с успешным председательством Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что Саммит внесет вклад в расширение сотрудничества между странами-участницами.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил государства-члены, в том числе Шри-Ланку за поддержку решения о председательстве Азербайджана в СВМДА. Глава государства отметил, что это свидетельствует об успешном председательстве нашей страны в организации, а также уважении и доверии к Азербайджану.

Президент Азербайджана подчеркнул, что визит министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки в нашу страну также создает хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

Виджита Херат выразил признательность за гуманитарную помощь, оказанную нашей страной Шри-Ланке во время последних стихийных бедствий.

На встрече было подчеркнуто успешное взаимодействие Азербайджана и Шри-Ланки в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и СВМДА.

Состоялся обмен мнениями о возможностях расширения отношений в экономической, торговой и туристической сферах в соответствии с уровнем политических связей. Было отмечено, что студенты из Шри-Ланки обучаются в Азербайджане, состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в этой области.