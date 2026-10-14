Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:06
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки

    14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Виджита Херата.

    Как сообщает Report, поблагодарив за приглашение на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), гость поздравил главу нашего государства с проведением этого представительного мероприятия в Баку, а также с успешным председательством Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что Саммит внесет вклад в расширение сотрудничества между странами-участницами.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил государства-члены, в том числе Шри-Ланку за поддержку решения о председательстве Азербайджана в СВМДА. Глава государства отметил, что это свидетельствует об успешном председательстве нашей страны в организации, а также уважении и доверии к Азербайджану.

    Президент Азербайджана подчеркнул, что визит министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки в нашу страну также создает хорошую возможность для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

    Виджита Херат выразил признательность за гуманитарную помощь, оказанную нашей страной Шри-Ланке во время последних стихийных бедствий.

    На встрече было подчеркнуто успешное взаимодействие Азербайджана и Шри-Ланки в рамках международных организаций, в том числе ООН, Движения неприсоединения и СВМДА.

    Состоялся обмен мнениями о возможностях расширения отношений в экономической, торговой и туристической сферах в соответствии с уровнем политических связей. Было отмечено, что студенты из Шри-Ланки обучаются в Азербайджане, состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в этой области.

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Шри-Ланки
    Ильхам Алиев Виджит Херат Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Шри-Ланка
    Фото
    İlham Əliyev Şri-Lankanın xarici işlər, xarici məşğulluq və turizm nazirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received Sri Lankan Minister of Foreign Affairs, Foreign Employment and Tourism
    44 - Tezliklə
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