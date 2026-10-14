Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 19:10
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства

    14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.

    Как сообщает Report, глава государства выразил признательность вице-президенту Вьетнама Во Тхи Ань Суан за участие в предстоящем в Баку Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и отметил, что этот визит также создал возможность для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

    Напомнив о своем визите во Вьетнам и визите генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджан, президент Ильхам Алиев отметил важность состоявшихся в ходе этих визитов дискуссий и еще раз подчеркнул, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства.

    Президент Азербайджана выразил признательность Вьетнаму за поддержку продления председательства нашей страны в СВМДА.

    Поблагодарив президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву за прием, гостья с удовлетворением вспомнила свой предыдущий визит в нашу страну и встречу с главой государства.

    Вице-президент Во Тхи Ань Суан поздравила с достижениями Азербайджана, а также с успешным председательством в СВМДА и проведением Саммита организации в Баку. Она подчеркнула, что ее страна высоко оценивает председательство Азербайджана в СВМДА.

    Отметив исторические связи между Азербайджаном и Вьетнамом, гостья сказала, что принятие в ходе визита генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам в нашу страну Совместной декларации об установлении стратегического партнерства сыграло важную роль в выведении двусторонних отношений на новый уровень.

    С удовлетворением было напомнено о визите президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Азербайджан, визитах общенационального лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в период его нахождения в руководстве СССР, визитах главы нашего государства в эту страну. Было отмечено, что это историческое наследие играет важную роль в развитии азербайджано-вьетнамских связей.

    Подчеркнув, что во Вьетнаме высоко ценят поддержку, которую Азербайджан оказывал стране после завершения ее освободительной борьбы, в том числе в восстановлении энергетического сектора и подготовке кадров, гостья отметила, что это заложило прочную историческую основу для сотрудничества между двумя странами. Она также с удовлетворением напомнила, что в советский период тысячи вьетнамских студентов обучались в Азербайджане.

    На встрече обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Вьетнама в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями о перспективах развития партнерства в сферах экономики, торговли, транспорта и логистики, возобновляемой энергетики, туризма и инвестиций, применения безвизового режима с учетом уровня политических отношений между двумя странами.

    Коснувшись сотрудничества в энергетической сфере, стороны обсудили подписание Меморандума о взаимопонимании между SOCAR и "ПетроВьетнам" и вытекающие из этого вопросы дальнейшего расширения партнерства.

    Гостья выразила благодарность за гуманитарные и культурные проекты, реализуемые во Вьетнаме Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, и с удовлетворением вспомнила визит вице-президента Фонда Лейлы Алиевой во Вьетнам.

    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Вьетнама носят характер стратегического партнерства

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Во Тхи Ань Суан Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджано-вьетнамские отношения
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Vyetnamın Vitse-prezidenti ilə görüşüb
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    President Ilham Aliyev met with Vietnamese Vice President
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