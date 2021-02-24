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Коротченко: Трагедия в Ходжалы - преступление, у которого нет срока давности

Коротченко: Трагедия в Ходжалы - преступление, у которого нет срока давности "Виновные должны быть преданы суду"
Карабах
24 февраля 2021 г. 17:19
Коротченко: Трагедия в Ходжалы - преступление, у которого нет срока давности
Игорь Коротченко

"Трагедия в Ходжалы - это геноцид мирного азербайджанского населения, это преступление, у которого нет срока давности".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Виновные должны быть установлены. Частично они известны и преданы суду. Азербайджан должен на государственном уровне, на уровне международного сообщества добиваться ареста инициаторов и исполнителей Ходжалинской резни и предания их суду международного трибунала. Это абсолютно необходимо в интересах справедливости и памяти жертв Ходжалинской трагедии", - заявил И. Коротченко.

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Версия на азербайджанском языке Korotçenko: “Xocalı faciəsi heç vaxt köhnəlməyən cinayətdir”

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