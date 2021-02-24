Коротченко: Трагедия в Ходжалы - преступление, у которого нет срока давности

"Виновные должны быть преданы суду"

"Трагедия в Ходжалы - это геноцид мирного азербайджанского населения, это преступление, у которого нет срока давности".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Виновные должны быть установлены. Частично они известны и преданы суду. Азербайджан должен на государственном уровне, на уровне международного сообщества добиваться ареста инициаторов и исполнителей Ходжалинской резни и предания их суду международного трибунала. Это абсолютно необходимо в интересах справедливости и памяти жертв Ходжалинской трагедии", - заявил И. Коротченко.