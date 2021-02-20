Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли

"Предстоит огромная работа по восстановлению Карабаха. Это потребует значительных финансовых затрат и долгих лет"

"С одной стороны, я, безусловно, испытывал радость за Азербайджан, так как наконец-то закончились ужасы 30-летней оккупации и земли были возвращены. С другой стороны, я видел полностью разрушенные города и деревни. Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли".

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя свой визит в Карабах.

Эксперт рассказал, что города вызвали у него ощущение, будто бы там взорвалась атомная бомба: "Но это атомная бомба "ненависти" к Азербайджану. Поэтому предстоит огромная работа по восстановлению Карабаха. Это потребует значительных финансовых затрат и долгих лет".

По словам Коротченко, призывы к реваншу, которые сейчас раздаются в Армении, не могут быть претворены в жизнь: "Азербайджан вырвал клыки агрессии у Армении, поэтому попытка реванша невозможна. Армянская армия разгромлена. Если она попытается совершить нападение на Азербайджан, то это будет актом международной агрессии. И агрессор заплатит за это очень дорогую цену. В таком случае у ОДКБ и России не будет никаких оснований помогать Армении".

Комментируя проведенную армянской стороной выставку азербайджанских ковров, которые были ими украдены и вывезенные из Шушинского музея, Коротченко осудил действия армянской стороны: "Ковры - национальное достояние Азербайджана. Они были вывезены из города Шуша. Я считаю, что это мародёрство, которое было осуществлено именно в государственном масштабе. Разумеется, это заслуживает однозначного осуждения со стороны международного сообщества".