Коротченко: Армения должна в полном объеме выполнить договоренности

Армения должна в полном объеме выполнить все достигнутые договоренности от 9 ноября 2020 года.
Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко" на пресс-конференции в Баку.
Как отметил эксперт, политический кризис в Армении продолжается, однако народ Армении не захочет возращения тех лиц, кто неэффективно управлял страной.
"Сейчас ситуация в стране напоминает известную сказку Пушкина: Армения у разбитого корыта", - заявил И. Коротченко.
По его словам, Азербайджан - это не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.
"Азербайджан очень эффективно и динамично развивается. Это светское государство, где все нации равны, одинаково чувствуют себя хорошо, где все культуры и религии чувствуют себя защищенно", - заявил эксперт.