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Коротченко: Армения должна в полном объеме выполнить договоренности

Коротченко: Армения должна в полном объеме выполнить договоренности "Сейчас ситуация в стране напоминает известную сказку Пушкина- Армения у разбитого корыта"
Карабах
11 февраля 2021 г. 11:21
Коротченко: Армения должна в полном объеме выполнить договоренности
Игорь Коротченко
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Армения должна в полном объеме выполнить все достигнутые договоренности от 9 ноября 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко" на пресс-конференции в Баку.

Как отметил эксперт, политический кризис в Армении продолжается, однако народ Армении не захочет возращения тех лиц, кто неэффективно управлял страной.

"Сейчас ситуация в стране напоминает известную сказку Пушкина: Армения у разбитого корыта", - заявил И. Коротченко.

По его словам, Азербайджан - это не та страна, с которой можно разговаривать с позиции силы.

"Азербайджан очень эффективно и динамично развивается. Это светское государство, где все нации равны, одинаково чувствуют себя хорошо, где все культуры и религии чувствуют себя защищенно", - заявил эксперт.

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