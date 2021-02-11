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Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди

Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди "Военная победа Азербайджана - это событие 2020 года"
Карабах
11 февраля 2021 г. 10:44
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
Игорь Коротченко
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"Военная победа Азербайджана - это событие 2020 года. Итоги войны продемонстрировали не только авторитет Азербайджана, но и то, что она была справедливой".

Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко" на пресс-конференции в Баку.

И. Коротченко отметил, что его позиция по карабахскому вопросу совпадает с точкой зрения Кремля и исходит из территориальной целостности Азербайджана: " Она четко была обозначена еще с начала конфликта".

По словам эксперта, карабахскую войну "выиграли не беспилотники, а люди": "Эту войну выиграл народ и президент. Победа Азербайджана в карабахской войне была закономерной".

Эксперт отметил, что во главе Азербайджана и России стоят "сильные президенты" , их связывает "взаимная приязнь".

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Версия на английском языке Russian expert: Not drones, but people won Karabakh war

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