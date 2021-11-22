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Компании США готовы подключиться к восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Компании США готовы подключиться к восстановлению освобожденных земель Азербайджана Три американские компании уже задействованы в восстановлении инфраструктуры Агдама.
Карабах
22 ноября 2021 г. 15:47
Компании США готовы подключиться к восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Три американские компании уже задействованы в восстановлении инфраструктуры Агдама.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

По его словам, компании из США готовы участвовать проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана в рамках открытых тендеров.

"Хотел бы видеть больше возможностей для американских компаний, особенно на открытых тендерах, которые предоставят компаниям все возможности, в том числе участие в проектах на освобожденных территориях. США заинтересованы в развитии региона. Для этого есть огромные возможности", - заявил посол.

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Версия на английском языке US companies ready to join restoration of liberated Azerbaijani lands
Версия на азербайджанском языке Səfir: “ABŞ şirkətləri azad olunmuş torpaqlarda bərpa işlərində iştirak edə bilər”

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