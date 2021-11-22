Компании США готовы подключиться к восстановлению освобожденных земель Азербайджана

Три американские компании уже задействованы в восстановлении инфраструктуры Агдама.

Три американские компании уже задействованы в восстановлении инфраструктуры Агдама.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

По его словам, компании из США готовы участвовать проектах по восстановлению инфраструктуры освобожденных территорий Азербайджана в рамках открытых тендеров.

"Хотел бы видеть больше возможностей для американских компаний, особенно на открытых тендерах, которые предоставят компаниям все возможности, в том числе участие в проектах на освобожденных территориях. США заинтересованы в развитии региона. Для этого есть огромные возможности", - заявил посол.