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Эльнур Мамедов: Оккупация азербайджанских земель базировалась на расистской идеологии цехакронизма

Эльнур Мамедов: Оккупация азербайджанских земель базировалась на расистской идеологии цехакронизма Вторжение на азербайджанскую территорию и оккупация Карабаха и территорий были продиктованы расистской идеологией цехакронизма об "исключительности армянской высшей арийской нации" и с целью объединения всех этнических армян в рамках единого моноэтническ
Карабах
15 апреля 2024 г. 12:49
Эльнур Мамедов: Оккупация азербайджанских земель базировалась на расистской идеологии цехакронизма

Вторжение на азербайджанскую территорию и оккупация Карабаха и территорий вокруг него были продиктованы расистской идеологией цехакронизма об "исключительности армянской высшей арийской нации" и с целью объединения всех этнических армян в рамках единого моноэтнического государства.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе слушаний по предварительным возражениям, которые он озвучил в ходе слушаний возражений Азербайджана по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Эти территории были незаконно захвачены Арменией в 1991-1994 годах, в течение более 30 лет удерживались под оккупацией в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал он.

По словам Мамедова, в своем третьем иске Азербайджан указал на проведение этнической чистки и систематическом насилии над азербайджанским населением, а также культурными и историческими памятниками Карабаха.

"В отличие от этого, большая часть третьей жалобы Армении вообще не касается конвенции, она касается военного конфликта, связанного с незаконной армянской оккупацией и последующим удерживании территории, включает обвинения в предполагаемом жестоком обращении с армянскими солдатами и гражданскими лицами в связи с этим конфликтом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: Ermənistan Azərbaycanla problemi danışıqlar yolu ilə nizamlamaqdan yayınır

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